كارتر: نواصل الحديث مع تركيا بشأن السيطرة على مدينة الرقة

فورت ليونارد وود- رويترز- قال وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تواصل التحدث مع حليفتها تركيا بشأن الدور الذي ستقوم به في عملية السيطرة على مدينة الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وتأتي تصريحات كارتر التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بعد أيام من قول تركيا إنها ترغب في أن تبدأ عملية الرقة بعد حملة استعادة الموصل واكتمال عمليات درع الفرات.

وقال كارتر “سنواصل الحديث مع تركيا بشأن دورها في السيطرة في نهاية المطاف على الرقة لكننا نمضي قدما الآن في العملية وفقا لخطتنا”.

كان كارتر قال الأسبوع الماضي إن واشنطن تتوقع أن تتداخل عملية الرقة مع المعركة الجارية لاستعادة الموصل من يد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي “ننوي الذهاب إلى هناك قريبا بالقوة القادرة على عمل ذلك وتطويق مدينة الرقة… والسيطرة النهائية على الرقة .. ونواصل الحديث مع تركيا بشأن ذلك وبشأن دور محتمل لتركيا في ذلك في وقت لاحق”.

وأوضح كارتر أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية سيتم إدراجهم كجزء من القوة لعزل المدينة السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤولون أمريكيون في السابق إن من المتوقع أن تكون قوات عربية هي القوات التي ستستعيد المدينة نفسها.

وتعتبر الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية حليفا في قتالها ضد الدولة الإسلامية لكن تركيا تعتبرها منظمة إرهابية بسبب صلتها بالمتشددين الأكراد الذين يشنون حملة مسلحة في تركيا منذ ثلاثة عقود.