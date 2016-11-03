مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات بحادث تصادم قطارين في باكستان

إسلام آباد- د ب أ- قال مسؤولون باكستانيون وعمال إنقاذ إن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون جراء اصطدام قطاري ركاب صباح الخميس في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، وفقا لما ذكرته قناة “جيو” الباكستانية في موقعها الإلكتروني.

وصدم قطار قطارا آخرا من الخلف أثناء توقفه، مما أدى إلى تدمير عدد من عربات القطار وخروجها عن القضبان، بحسب ما أعلنه وزير السكك الحديدية سعد رفيق.

وأوضح رفيق أن سبب الحادث لم يتضح على الفور، قائلا إنه صدرت أوامر بفتح تحقيق في ملابساته.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عربات مدمرة بشكل بالغ من كلا القطارين وانتشال ركاب مصابين منها.