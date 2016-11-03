السلطات الفنزويلية ترفض مهلة حددتها المعارضة

كراكاس- أ ف ب- رفضت السلطات الفنزويلية الاربعاء مهلة حددتها المعارضة لمواصلة الحوار الذي بدأته مع الحكومة برعاية الفاتيكان، مؤكدة الابقاء على مسيرة دعم للرئيس نيكولاس مادورو مقررة الخميس إلى قصر الرئاسة.

وقال الرجل الثاني في السلطة في كراكاس ديوسدادو كابايو في برنامج تلفزيوني اسبوعي “اليمين امهلنا اليوم عشرة أيام (…) عاد إلى تهديدنا”.

واضاف ان “التحاور مع المعارضة هو في الواقع حوار مع لا احد لان لا احد يلتزم بوعوده في صفوفهم. لذلك سافعل اللازم لدعم الرفيق نيكولاس مادورو (…) انا تشافي (انصار الرئيس الراحل هوغو تشافيز) وغدا (اليوم الخميس) ساسير إلى قصر ميرافلوريس″ مقر الرئاسة.

وغداة قرارها تعليق التصويت على حجب الثقة عن مادورو في الجمعية الوطنية حيث تشكل اغلبية، وتعليق مسيرة لها كانت مقررة الخميس الى القصر الرئاسي، طلبت المعارضة الممثلة في تحالف “طاولة الوحدة الديمقراطية” مبادرات حسن نية وخصوصا الافراج عن مزيد من المعارضين.

وقال أحد قادة المعارضة انريكي كابريليس الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الاخيرة امام مادورو “انه اذا لم تصدر بحلول 11 تشرين الثاني/ نوفمبر (الموعد المحدد لاستئناف المفاوضات بين المعارضة والسلطة) اشارات واضحة تتعلق بالافراج عن السجناء السياسيين والعودة الى صناديق الاقتراع″ فلن يجري حوار.

واعلن رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس الوب ان قرار التخلي عن التظاهرة يأتي بناء على طلب تقدم به الفاتيكان إلى “الطرفين”.

وقال ديوسدادو كابايو النائب ورئيس الحزب الاشتراكي ان “راموس الوب لا يستطيع التحدث باسم التشافية”.

ورسميا، تخلت المعارضة عن تظاهرتها الخميس لكن جزءا صغيرا منها ما زال يرغب في التجمع مع طلاب وكذلك ليليان تينتوري زوجة ليوبولدو لوبيز احد أبرز قادة المعارضة الذي ما زال مسجونا.