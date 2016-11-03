رئيس الوزراء اليمني: أي خارطة طريق لا تستند للمرجعيات لن تحقق السلام

القاهرة- د ب أ- أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن أي خارطة طريق لا تستند للمرجعيات لن تحقق السلام.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي عن بن دغر القول إن “أي خارطة طريق لابد أن تتوافق وتستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها”.

وأضاف، خلال لقاء مع السفير البريطاني الليلة الماضية، أن أي مشاريع تسوية لا تستند لهذه المرجعيات المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة “لا يمكن أن تحقق سلاما دائما وشاملا في اليمن وينهي معاناة الشعب اليمني الذي تسبب بها انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية في البلاد”.