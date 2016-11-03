مصادر سورية: اشتباكات على أطراف بلدة خان الشيخ في ريف دمشق الغربي

دمشق- د ب أ- تشهد بلدة خان الشيح في ريف دمشق الغربي مواجهات هي الاعنف بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة الخميس.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية إن القوات الحكومية شنت هجوماً فجر الخميس على مواقع مسلحي المعارضة على اطراف البلدة ومزارعها وتم تدمير دبابة لهم ومقتل وجرح افراد طاقمها عند مداخل البلدة إثر استهدافها بصاروخ موجه من قبل الجيش السوري.

من جانبها قالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية إن “هجوماً عنيفا بمختلف انواع الأسلحة شنته القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها على بلدة خان الشيخ وان مواجهات تجري على اطراف البلدة وقد تكبدت القوات الحكومية خسائر كبيرة”.

وأضافت أن “الطيران الروسي شن عدة غارات جوية في محيط مخيم خان الشيح صباح اليوم الخميس″.

وكان مصدر عسكري سوري قال إن “وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية وحاسمة انتهت بفرض السيطرة على خربة العباسية بعد اشتباكات مع إرهابيي (جبهة النصرة) و(حركة أحرار الشام) سقط خلالها العديد من القتلى في صفوف الإرهابيين بينما لاذ الباقون بالفرار”.

وذكر المصدر أن وحدات الجيش “قامت بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون فيها”، مبينا أن “المجموعات الإرهابية في خان الشيح باتت مطوقة من الاتجاهات كافة”.