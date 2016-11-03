مقتل 36 عنصرًا من تنظيم الدولة في اشتباكات مع المعارضة وغارات للتحالف شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- أعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية، الخميس، مقتل 22 عنصرًا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، وقصف 100 هدف للتنظيم، إلى جانب أربعة أهداف لتنظيم “بي كا كا/ ب ي د” في إطار عملية “درع الفرات” شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن عملية درع الفرات في يومها الـ72، شهدت الأربعاء، تقدمًا لقوات الجيش السوري نحو مدينة الباب بريف حلب (شمالاً)، وسيطرته على عدة قرى جنوبي بلدة أخترين بالمنطقة بعد أن كان التنظيم استولى عليها أمس الأول.

وأوضح البيان أن 22 عنصرًا من تنظيم الدولة قتلوا خلال اشتباكات مع قوات المعارضة، إلى جانب إصابة 22 شخصًا من الجيش السوري الحر بجروح.

وأضاف أن عملية درع الفرات شهدت سيطرة المعارضة على مساحة تقارب ألف و345 كم من يد داعش منذ إطلاقها 24 أغسطس/ آب الماضي.

وأكد قصف القوات التركية 100 موقع لداعش، و4 أخرى لـ”ب ي د/ بي كا كا”، وتدميرها أسلحة وذخائر لكلا التنظيمين الإرهابيين.

وأشار البيان إلى شن مقاتلات التحالف الدولي غارتين اثنين على مواقع داعش بمحيط قرية أق برهان، ومقتل 14 عنصرًا وتدمير رشاش دوشكا للتنظيم.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أي مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.