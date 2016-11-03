مسؤول عراقي: تنظيم الدولة يفجر مبانٍ حكومية بقضاء “عنه” في الأنبار

الأنبار- الأناضول- قال سعد عواد، قائم مقام قضاء “عنه” في محافظة الأنبار (غرب)، الخميس، إن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي بدأ بتفجير المباني الحكومية في القضاء.

وفي حديث للأناضول، أوضح عواد، أن “تنظيم داعش وضع كميات كبيرة من المواد المتفجرة والألغام والعبوات الناسفة في عدد من المباني الحكومية في المدينة، ومن ثم قام بتفجيرها عن بعد”.

وأضاف أن “التنظيم فجّر بناية دائرة الزراعة، ومقر التجنيد إلى جانب مراكز شرطة وبعض المباني الحكومية الأخرى منها دائرة الجنسية والأحوال المدينة”.

وتابع المصدر أن “التنظيم قام بذلك ردًا على اقتراب عمليات تحرير مدينة (عنه) خلال وقت قريب جدًا، لاستعادة السيطرة عليها وفك الحصار عن آلاف المدنيين الذين يحاصرهم التنظيم فيها”.

يذكر أن تنظيم “داعش” سيطر على مدينة عنه، بعد انسحاب القوات العراقية منها دون قتال بعد منتصف عام 2014، فيما تستعد القوات الأمنية والعشائر لعملية عسكرية لاستعادة عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية مدن الأنبار سقطت منذ مطلع عام 2014 بيد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، مما دفع بمئات الآلاف من المدنيين وعوائلهم إلى النزوح منها، فيما استعادت القوات العراقية والعشائر المساندة لها بعض تلك المدن بعد منتصف العام الماضي ومطلع العام الحالي.

وتعادل مساحة الأنبار ثلث مساحة العراق، وتضم تسعة أقضية هي الرمادي مركز المحافظة، والفلوجة والكرمة شرقيها، وهيت وحديثة وعنه وراوه والقائم والرطبة (غربا).