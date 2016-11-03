التحالف العربى يدمر زورقين للحوثيين جنوب البحر الأحمر

الأناضول- أعلن التحالف العربي تدمير زورقين تابعين للميليشيات الحوثية انطلقا من ميناء المخا (غربي تعز) في اليمن، باتجاه المياه الدولية (جنوب البحر الأحمر)، الأمر الذي يهدد الملاحة البحرية، بحسب ما نقلت “قناة “العربية” عن التحالف الخميس.

وبين التحالف أنه تم رصد زورقي استطلاع، مجهزين برادار ورشاش أمام سواحل المخا، وتم استهدافهما من قبل مروحية أباتشي الأربعاء.

وأشار إلى أنه تم اطلاق صاروخ حراري من الزورقين، فيما لم تذكر القناة وجهة الصاروخ الحراري أو ما أسفر عنه.

ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي صالح، من جهة أخرى، مخلّفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق”.