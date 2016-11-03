قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من من الولايات المتحدة ترفض أي دور تركي في عملية الرقة

بيروت- رويترز- قال تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يضم جماعات مسلحة كردية وعربية ويتلقى الدعم من الولايات المتحدة إنه يرفض أي مشاركة تركية في عملية استعادة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال طلال سيلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن قوات سوريا الديمقراطية هي القوة الوحيدة التي ستشارك في عملية تحرير الرقة. وأضاف أنهم أبلغوا قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بأنهم يرفضون الدور التركي في عملية تحرير الرقة.