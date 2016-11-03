أعيان تلعفر يطالبون الحكومة العراقية بمنع دخول الحشد الشعبي و”بي كا كا ” إلى مدينتهم

أنقرة- الأناضول- طالب وجهاء وأعيان مدينة تلعفر العراقية، الخميس، الحكومة المركزية في العراق، بإرسال قطعات عسكرية نظامية إلى المدينة لتحريرها من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، ومنع دخول الحشد الشعبي وعناصر منظمة “بي كا كا” الإرهابية إليها.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس أعيان تلعفرداعش، حيث أوضحوا فيه أنّ الحشد الشعبي و”بي كا كا” يعتبران ميليشيات غير منضبطة ولهما تاريخ سيء.

وأكد بيان المجلس إلى ضرورة فتح ممر آمن لخروج المدنيين الأبرياء المحاصرين داخل تلعفر، ومنحهم ضمانات وتطمينات بعدم انتهاك حقوق الإنسان.

كما فوّض المجلس النائب “عز الدين الدولة” عضو مجلس النواب، بالتفاوض والتصريح باسم المكوّن السني في تلعفر أمام المحافل الدولية والمحلية ومنابر الإعلام.

وشدد المجلس أنّه في حال عدم تحقيق مطالبه الآنفة الذكر، فإنّ كافة الخيارات ستكون مفتوحة أمامهم، وسيسعون لتدويل قضيتهم أمام المحافل الدولية.