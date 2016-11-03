ديما بياعة: طليقي تيم الحسن تجمعه صداقة بزوجي الحالي

دمشق ـ قال الفنانة السورية ديما بياعة إنه تجمع زوجها الحالي وطليقها الفنان تيم الحسن صداقة، خاصة أن أطفالهما يجلسان معها في المنزل وتيم دائم الزيارة لهما، والسؤال عليهم وأن كل الأمور مستقرة حاليا.

وذكرت في تصريحٍ لـ”الفن” بأنه تجمعها كل مشاعر المودة والاحترام بينها وبين طليقها السابق الفنان تيم الحسن، وأن وجود الأولاد بينهما يفرض هذا النوع من العلاقة التي يجب أن تبنى على أساس جيد حفاظا على نفسياتهم.

وأضافت ديما بياعة أنها لا تمانع هي وزوجها الحالي أن تشارك تيم الحسن في الأعمال الدرامية، وأنه كان بالفعل هناك مشروعا سيجمعهما سويا لكنها لم تستطع التوفيق بينه وبين أعمال كانت تقوم بتصويرها في نفس الوقت.