جورج وسوف يطلق زوجته القطرية سرا

بيروت ـ ذكرت صحيفة “الديار” أن سلطان الطرب جورج وسوف انفصل عن زوجته الثانية القطرية ندى زيدان، بعد فترة على ارتباطهما رسميًا، عقب سلسلة من الخلافات التي بدت بعيدة نوعًا ما عن الإعلام.

وأضافت الصحيفة أن “المطرب الكبير يخشى على أسرار حياته الشخصية كثيرًا، ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها، وتحديدًا الإعلام”، وذلك وفقا لما نشره موقع “مصر اليوم”، الذي اضاف أن وسوف لم ير ابنته عيون، منذ أشهر، وهي بلغت الـ 11 شهرًا من عمرها، وتقيم مع والدتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر أن يحصل اللقاء بين الوالد والأبنة في الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الماضي، لكنه لم يحصل.

ويتردد أن وسوف يتواصل بين الحين والأخر مع زيدان، للاطمئنان على طفلته التي أسماها “عيون”.