حركة التمرد في جنوب السودان تعلن خطف المتحدث باسمها خلال وجوده في كينيا

نيروبي – د ب أ – طالبت حركة التمرد في جنوب السودان الخميس، الحكومة الكينية بالبحث عن المتحدث باسمها الذي تم اختطافه في العاصمة نيروبي.

ووفقاً لحركة/جيش تحرير السودان في المعارضة فإن مجهولين اختطفوا المتحدث جيمس جاتديت داك بعد ظهر يوم أمس في نيروبي.

واتهمت الحركة مسؤولين في حكومة جنوب السودان وعصابات كينية بالوقوف وراء خطفه.

تجدر الإشارة إلى أن رياك مشار زعيم الحركة المتمردة موجود حالياً في جنوب أفريقيا.

وكان مشار نفى في تصريحات صحافية يوم أمس أن يكون يحضر لحرب جديدة، وقال إنه مستعد للجلوس لحوار جديد لإنقاذ البلاد من الانهيار الوشيك.