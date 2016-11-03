العثور على 40 حماراً مذبوحاً ومسلوخاً بالمنوفية في مصر

القاهرة ـ تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً، أظهرت حميراً مذبوحةً ومسلوخةً وملقاةً في حفرة لتجميع المياه، في المنوفية.

وقال الفلاحون الموجودون في المنطقة إن أحجام الحمير الطافية على سطح الماء “طبيعي”.

وذكر أحد الفلاحين أنه تم شنق الحمير وسلخها وأخذ الجلد، لأن جلد الحمار الواحد بـ1000 جنيه”، وفقًا لروايته.

يذكر أنقال مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، اللواء محمود العشيري، قال سابقاً إن البعض يسعى إلى ذبح الحمير للحصول على جلودها وبيعها لارتفاع أسعار.

وأوضح أن هذا الأمر يُحدث بلبلة، ويشاع أن هناك ذبحا للحمير وبيع لحومها للمواطنين، مؤكداً أنه يتم فحص جميع البلاغات الواردة إلى الداخلية بشأن ذبح الحمير وبيع لحومها.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت تورط أحد في مثل هذه الأمور يتم تقديمه لجهات التحقيق فوراً، وقد تم حبس أحد الجزارين مؤخراً.