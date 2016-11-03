حريق في شقة بإحدى البنايات في العاصمة الاردنية عمان يكشف أن ساكنيها شباب مثليون

عمان ـ قالت تقارير إعلامية أردنية إن حريقا شب في شقة بالطابق الرابع بإحدى البنايات الواقعة بين الدوار الثالث ووادي صقرة.

وحضرت عربات الإطفاء والإسعاف التابعة للدفاع المدني، إلى مكان الحريق، وقامت بإخماده، حيث شوهدت ألسنة النيران تتصاعد من نوافذ الشقة المشتعلة.

وقال شهود عيان إنهم تفاجؤوا بخروج فتيات مسرعات من الشقة المحترقة خوفا من تعرضهن للأذى، ليتبين لهم لاحقا، أنهم شبان مثليون يسكنون سوية في ذات الشقة المحترقة.

وأضافوا، أن أصواتهم المرعوبة، بدت كأصوات “الإناث”، بينهم شاب مثلي من أصول آسيوية، كان مصابا بحالة من الرعب.