طائرات التحالف تدمر جسراً شمال الموصل لقطع إمدادات الدولة الاسلامية

العراق - الأناضول - أفاد ضابط في الجيش العراقي أن طائرات التحالف الدولي دمرت جسراً شمال مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، الخميس، لقطع إمدادات تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وقال العميد الركن في قيادة عمليات نينوى (تابعة لوزارة الدفاع) أحمد عزيز، إن “طائرات التحالف دمرت جسر العباسية شمال الموصل لقطع إمدادات داعش القادمة إلى محور النوران من المدينة حيث المحور الشمالي للقطعات العراقية”.

وأضاف عزيز أن “مقاتلات التحالف تكثف من طلعاتها في سماء الموصل وتحلق على نحو منخفض، وهو ما دفع عناصر التنظيم لإخلاء مقارهم خوفاً من استهدافهم”.

في هذه الأثناء، قال أحد سكان الموصل مفضلاً عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية، إن “تنظيم داعش قام بنصب مدفع صاروخي مخفي على تل التوبة داخل المدينة من جهة الشرق”.

ولفت إلى أن التنظيم يطلق القذائف المدفعية والهاون من داخل الأحياء السكنية في الساحل الأيسر لضفة نهر الفرات شرقي المدينة.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

واستعادت القوات العراقية والمتحالفين معها، خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة تنظيم “الدولة”.