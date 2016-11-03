الجيش اليمني يُعلن مقتل قائد رفيع للحوثيين في قصف للتحالف

اليمن - الأناضول - أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الخميس، مقتل قائد عسكري رفيع في جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، بغارة جوية للتحالف العربي، مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية قد شنت السبت الماضي، ثلاث غارات على مبنى إدارة أمن مديرية الزيدية، شمالي مدينة الحديدة، غربي اليمن، وأدى ذلك إلى مقتل 65 شخصاً بينهم سجناء مدنيين.

وقالت قيادة التحالف إنها استهدفت مقراً أمنياً للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة (تابع للقوات الحكومية)، في بيان له عن مصدر عسكري في المنطقة ذاتها (لم يسمه)، القول إن قائد اللواء الثاني حرس حدود، التابع للحوثيين وقوات صالح، العميد عبدالرحمن الخالد، قُتل في غارة جوية للتحالف.

ولفت المصدر العسكري إلى أن عدداً من القيادات الميدانية والعسكرية للحوثيين، قُتلوا أيضاً، في الغارات الجوية التي استهدفت اجتماعاً لهم في مقر أمن مديرية الزيدية، من دون تحديد اليوم الذي شهد الغارة بالضبط.

وأشار إلى أن “الخالد التحق بجماعة الحوثيين، منذ وقت مبكر مطلع العام 2011، وانضم إليهم علناً وقد تدرج في المناصب القيادية العسكرية منها قائد لواء حجة وقائد محور الملاحيظ ورئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة وآخرها قائد اللواء الثاني حرس حدود”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين حول ما جاء في بيان المركز الإعلامي.

ميدانياً، قال المركز الإعلامي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن القوات الحكومية تصدت لهجوم واسع النطاق شنه الحوثيون وحلفائهم، على مواقع المقاومة في محيط مدينة ميدي بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأضاف أن معارك عنيفة دارت بين الطرفين استمرت ثلاث ساعات، تكبّد فيها الحوثيون خسائر كبيرة.

وبيّن المركز أن مدفعية التحالف العربي والقوات الحكومية دمرت منصة صواريخ كاتيوشا تابعة للحوثيين في مدينة حرض القريبة من ميدي، و3 عربات مدرعة.

ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق، من جهة أخرى، مخلّفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل 6 آلاف و600 شخص، وإصابة نحو 35 ألف، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وتقود السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق”.