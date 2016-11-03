قائد أكبر فصيل شيعي: سنقطع طريق الإمداد الغربي لمدينة الموصل اليوم

بغداد – رويترز – نقل التلفزيون العراقي عن قائد أكبر فصيل شيعي مسلح في قوات الحشد الشعبي قوله، إن قوات الحشد تهدف إلى قطع طريق الإمداد الغربي إلى مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الخميس.

وقال هادي العامري قائد منظمة بدر، “اليوم إن شاء الله تكتمل المرحلة الأولى لعمليات الحشد وهي قطع طريق إمدادات العدو الممتدة بين تلعفر وناحية المحلبية وصولاً إلى الموصل.”

وتقع تلعفر على بعد نحو 55 كيلومتراً غربي الموصل على الطريق إلى مناطق خاضعة للدولة الإسلامية في سوريا المجاورة. ويعني قطع الجانب الغربي من المدينة أن يصبح التنظيم المتشدد محاصراً من الجهات الأربعة.