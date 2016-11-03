مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي وثلاثة مدنيين بتفجيرات في بغداد

بغداد - الأناضول – قتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي، وثلاثة مدنيين، الخميس، في تفجيرات تمت بعبوات ناسفة وقعت في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، بحسب ضابط شرطة.

وقال النقيب في شرطة بغداد، ياسر المصطفى، إن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية (مركبة) للحشد الشعبي لدى مرورها في قرية البوعيثة التابعة لمنطقة الدورة، جنوبي بغداد”.

وأضاف، أن التفجير أدى لـ”مقتل اثنين من المقاتلين الشيعة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.

والحشد الشعبي، يواجه اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في المناطق التي يجري استعادتها من التنظيم.

وفي حادث منفصل، قال المصطفى إن مدنيين اثنين قتلا، وأصيب 6 آخرون بجروح في تفجير عبوة ناسفة على مقربة من متاجر في حي الفرات جنوب غربي العاصمة.

كما قتل مدني وأصيب 5 آخرون بتفجير عبوة ناسفة في حي العريفية بمنطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، وفق المصدر ذاته.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية تنسبها السلطات عادة لعناصر “الدولة”.

وكثف مسلحو “الدولة” هجماتهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض في شمالي وغربي البلاد.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري، لكنها حذرت في الوقت نفسه من احتمال شن التنظيم المزيد من الهجمات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بالتزامن مع حملة عسكرية بدأت في 17 تشرين الأول/اكتوبر الماضي لاستعادة الموصل (شمال) من المتشددين.