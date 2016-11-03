ليفاندوفسكي ولام يحددان هدف بايرن ميونيخ المقبل

ميونخ ـ لا تزال أصداء تأهل بايرن ميونيخ إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مستمرة، حيث حرص لاعبو الفريق البافاري على تحديد ملامح الفترة المقبلة عقب الفوز على أيندهوفن 2-1.

وقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لموقع ناديه الرسمي: “نعم تأهلنا للدور المقبل، ولكننا سنقاتل على تصدر المجموعة بالفوز في المباراتين المتبقيتين”.

وتابع ليفاندوفسكي: “هذه هي كرة القدم، عليك دوما أن تقاتل حتى تحقق الانتصار”.

كان ليفاندوفسكي أحد مفاتيح الفوز أمام ايندهوفن، بإحرازه هدفي فريقه، وحرمته العارضة من إحراز ثلاثة أهداف إضافية، وهو ما علق عليه قائلا: “كان بإمكاني تسجيل هدفين أخرين على الأقل بمزيد من الحظ، ولكن الأهم أننا فزنا”.

ومن جانبه، أكد فيليب لام قائد الفريق الألماني أن الفوز حافظ على فرص البافاري في تصدر المجموعة، متما “هذا هو هدفنا الذي نسعى له من البداية”.

يذكر أن بايرن ميونيخ يحتل وصافة مجموعته برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد والذي يواجهه في الجولة الأخيرة.