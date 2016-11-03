احتفالات إشبيلية تصطدم بجراح برشلونة في قمة الليجا

برشلونة ـ يستعد برشلونة للموقعة المرتقبة أمام مضيفه إشبيلية يوم الأحد المقبل في المرحلة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم وسط الكثير من الشكوك والقليل من اليقين.

هل سيصبح الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن أكثر قدرة على الوثوق به وصلابة مما كان عليه خلال الهزيمة الصادمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-3 أمس الأول، الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا؟

هل سينجح برشلونة في تصحيح مسار خط دفاعه المهتز، والذي تأثر بغياب جيرارد بيكيه وجيريمي ماثيو وجوردي ألبا، في مواجهة الهجوم الصلب لإشبيلية، والذي تمكن من قيادة الفريق للفوز 4-0 على دينامو زغرب أمس، الأربعاء، في البطولة القارية، وتصدر المجموعة.

وهل خط الوسط الذي يفتقد بشدة جهود القائد أندريس إنييستا للإصابة سيكون نشيطا ومبدعا أكثر مما كان عليه أمام سيتي؟

وقال أندريه جوميز، الذي حاول ولكن فشل في تعويض غياب إنييستا خلال المواجهة أمام سيتي، “نعرف أن المواجهة أمام إشبيلية ستكون غاية في الصعوبة، إنه فريق جيد للغاية خاصة عندما يلعب على أرضه”.

ولم يحقق برشلونة أي انتصار على ملعب سانشيز بيزخوان معقل اشبيلية منذ عام 2013، وخسر الفريق الكاتالوني هناك 1-2 في الموسم الماضي.

وقال سيرخيو إسكوديرو، ظهير أيسر إشبيلية، “نحن نتطلع حقا لمباراة الأحد، برشلونة فريق رائع، لكننا شاهدنا مؤخرا أنه ليس بالفريق الذي لا يقهر”.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد المتصدر ويتفوق بفارق نقطة واحدة على أتلتيكو مدريد وإشبيلية صاحبا المركزين الثالث والرابع، ما يبشر بصراع هو الأشرس على لقب الليجا.

ومن المتوقع ألا يواجه ريال مدريد الكثير من العناء عندما يواجه ضيفه ليجانيس يوم الأحد، رغم التعادل مع ليجيا وارسو البولندي 3-3 أمس، الأربعاء، في دوري الأبطال.

وسيضطر زين الدين زيدان، مدرب الريال، مجددا إلى الاعتماد على عناصر جديدة في خط الدفاع بسبب إصابة سيرجيو راموس وبيبي ومارسيليو، كما يفتقد خط وسط الفريق جهود لوكا مودريتش وكاسميرو.

وسجل ليجانيس بداية واعدة في المشاركة الأولى له بدوري الدرجة الأولى، لكن الفريق خسر آخر ثلاث مباريات له وبات يحتل المركز الخامس من القاع.

ويلتقي أتلتيكو مدريد، يوم السبت، مضيفه ريال سوسييداد، الذي حقق مسيرة جيدة في الفترة الأخيرة ليتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الليجا.

ومن المؤكد أن يدفع المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييجو سيميوني بالمهاجم الفرنسي كيفين جاميرو بجوار مواطنه أنطوان جريزمان، بعدما فضل إراحته خلال الفوز على روستوف الروسي 2-1 أمس الأول، الثلاثاء، في دوري الأبطال، حيث سجل جريزمان هدفي الفوز.

ويلتقي فياريال صاحب المركز الخامس يوم الأحد، ضيفه ريال بيتيس، وفي اليوم ذاته يلتقي فالنسيا، مضيفه سيلتا فيجو وإسبانيول مع أثلتيك بيلباو.

وفي مباريات السبت، يلعب غرناطة مع ديبورتيفو لاكورونيا،وأوساسونا مع ألافيس، ولاس بالماس مع إيبار.

وتنطلق المرحلة الحادية عشر من الدوري غدا، الجمعة، بمباراة مالاجا مع سبورتينج خيخون.