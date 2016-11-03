الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة

بيروت – أ ف ب – كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديد بعد يومين من الاستشارات النيابية.

وتلا مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير بياناً صادراً عن رئاسة الجمهورية جاء فيه انه “بعدما تشاور فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس مجلس النواب استناداً الى الاستشارات النيابية الملزمة (…) استدعى فخامة الرئيس عند الساعة الـ12 من ظهر اليوم (الخميس) دولة الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة”.