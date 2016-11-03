تقرير: قائد إيراني يحذر من إمكانية انسحاب إيران من اتفاق نووي دولي

طهران – د ب أ – حذر قائد رفيع المستوى، من حرس الثورة الاسلامية الايراني، من أنه من الممكن أن تنسحب طهران من اتفاق نووي دولي، في حال عدم رفع العقوبات المالية المتبقية.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الايرانية عن نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، العميد حسين سلامي، قوله: “إذا لم يلتزم الأمريكيون بما عليهم من تعهدات، فسنضع الاتفاق النووي في المتحف”.

وقال سلامي في كلمة ألقاها أثناء مشاركته في مسيرة ضمن فعاليات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، في العاصمة الايرانية طهران، إن إيران سوف تعيد تشغيل أجهزة الطرد المركزي النووية المتوقفة عن العمل بموجب اتفاقية بين إيران والقوى العالمية، تم توقعيها في تموز/يوليو من عام 2015.

ولم تدخل بعض الجوانب المالية للاتفاقية حيز التنفيذ، حيث مازالت بعض البنوك الأوروبية ترفض تمويل المصالح التجارية التي لها علاقة بإيران، بسبب الخوف من غرامات الولايات المتحدة.

وتتهم إيران الولايات المتحدة بمحاولة تخريب الاتفاق، من خلال عدم تقديم ضمانات للبنوك.