إسرائيل تصادق على بناء 181 وحدة استيطانية جنوبي القدس

القدس - الأناضول – صادقت البلدية الإسرائيلية، في مدينة القدس، على إقامة 181 وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة “غيلو”، جنوبي القدس الشرقية المحتلة.

وقال خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، الخميس، إن “اللجنة المحلية في البلدية الإسرائيلية صادقت مساء الأربعاء، على بناء 181 وحدة استيطانية في (غيلو)”.

وأشار تفكجي، الذي يراقب عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت في العام 2014 عن مخطط لبناء 1200 وحدة استيطانية في “غيلو”، ولكن جرى الاعتراض عليه من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال:” على الرغم من الاعتراضات الدولية، فقد واصلت الحكومة الإسرائيلية إعداد البنية التحتية لتنفيذ هذا المخطط، والآن يجري الإعلان عن قرارات بناء الوحدات بالتقسيط”.

وأضاف التفكجي:” الآن تم الإعلان عن المصادقة على بناء 181 وحدة، وأعتقد أن السلطات الإسرائيلية ستواصل الإعلان عن المزيد من الوحدات في ذات المستوطنة”.

ولفت التفكجي إلى أن مستوطنة “غيلو” أقيمت في العام 1971 وتضم الآن أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية، يقطنها نحو 40 ألف مستوطن.

ويعارض المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ويعتبره عقبة في طريق السلام، ولكن الحكومة الإسرائيلية ترفض الانصياع لدعوات وقفه.