الحكومة البريطانية: سنستأنف على حكم إلزامنا بالحصول على موافقة البرلمان على بريكست

لندن – د ب أ – أكدت ؤ نيتها الاستئناف على الحكم الصادر عن المحكمة العليا الخميس، ويلزمها بالحصول على موافقة البرلمان قبل أن تبدأ المفاوضات الرسمية مع بروكسل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت في بيان إنها تشعر بخيبة أمل إزاء حكم المحكمة.

وجاء في البيان :”لقد صوتت البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وافق عليه البرلمان … والحكومة عازمة على احترام نتائج هذا الاستفتاء”.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الاستئناف في مطلع كانون أول/ديسمبر القادم.