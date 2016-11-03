إردوغان يقول إن ألمانيا أصبحت ملاذاً للإرهابيين

أنقرة – رويترز – قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس، إن ألمانيا أصبحت ملاذاً للإرهابيين و”سيحاكمها التاريخ” واتهمها بعدم تسليم أنصار لرجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز.

وقال إن ألمانيا تؤوي منذ فترة طويلة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً منذ ثلاثة عقود مطالباً بحكم ذاتي للأكراد كما تؤوي يساريين من جبهة حزب التحرير الشعبي الثورية اليسارية التي نفذت هجمات مسلحة في تركيا.

وقال إردوغان في احتفال بقصره في أنقرة، “ليس لدينا أي توقعات من ألمانيا لكن التاريخ سيحاكمها على التحريض على الإرهاب… ألمانيا أصبحت ملاذاً آمناً مهماً للإرهابيين.”

وأضاف “نحن قلقون من أن تكون ألمانيا التي حمت حزب العمال الكردستاني وجبهة حزب التحرير الشعبي الثورية على مدى سنوات الساحة الخلفية لمنظمة كولن الإرهابية.”