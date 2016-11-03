قوات سوريا الديمقراطية تطلب مساعدات للاجئين العراقيين في مخيم الهول

حلب – د ب أ – ناشد الناطق الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية العميد طلال علي سلو، المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة للاجئين العراقيين الموجودين في مخيم الهول على الحدود السورية العراقية بأسرع وقت .

وقال سلو ، في مؤتمر صحافي عقد الخميس في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا ، إن ” اللاجئين العراقيين الموجودين على الحدود السورية العراقية يعانون من ظروف صعبة، والامكانات المتواضعة للإدارة الذاتية الديمقراطية لا تمكنهم من تقديم كافة متطلبات واحتياجات اللاجئين”.

وناشد سلو المنظمات الدولية بـ “تقديم المساعدة للاجئين بأسرع وقت وخاصة اننا على أبواب فصل الشتاء واللاجئون بحاجة إلى لباس ومأوى وطعام وهم بأمس الحاجة للمساعدة”.

ويتواجد آلاف من السوريين والعراقيين في مخيم الهول جنوب شرق محافظة الحسكة قرب الحدود السورية العراقية .

الى ذلك قالت مصادر خاصة في محافظة الحسكة إن حوالي 200 شخص عراقي يقيمون حالياً في منطقة رج صليبي قرب الحدود السورية العراقية في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ، ويتم التدقيق في أوراقهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية .

وفي دمشق قال مصدر مسؤول في مكتب مفوضية اللاجئين التابع للأمم المتحدة، إن ” عدد العراقيين الذين وصلوا الى المخيم منذ انطلاق عملية تحرير الموصل بتاريخ 17 تشرين أول / اكتوبر الماضي ولغاية 25 منه 27 شخصاً ، ومنذ ذلك التاريخ لم يصل احد .”

وأشار إلى أن العراقيين يتوافدن الى المخيم منذ بداية شهر نيسان/ابريل الماضي حيث يبلغ عدد المتواجدين في المخيم من العراقيين 4600 ، كما وصل الى المخيم منذ شهر نيسان/ابريل الماضي 3500 نازح سوري من محافظة دير الزور بقي منهم حوالي 200 شخص حيث يقيم البعض منهم عدة ايام ثم يغادر.

وقال المصدر إن مفوضية اللاجئين انهت المرحلة الثانية من توسعة وتأهيل المخيم من بناء خيم وتأهيل البنية التحتية ويمكن أن يستقبل حالياً 30 الف شخص .