شتاينماير عقب لقاء رياض حجاب في برلين: لا زلنا نرصد أعمالاً وحشية للنظام وداعميه

برلين- د ب أ – قال وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، إن استمرار التوقف عن تنفيذ غارات جوية على منطقة شرق حلب في سوريا ساهم في تخفيف معاناة السوريين المحاصرين منذ أشهر في مدينة حلب، “ومع ذلك فإننا نرى أن القصف لا يزال مستمراً على أحياء تقع في أطراف المدينة وفي المناطق المحيطة بها، تماماً كما هو الحال في مناطق أخرى بسوريا، وهي المناطق التي لا زالت تصلنا منها أخبار مفزعة عن الأسلوب الوحشي للنظام وداعميه”.

أضاف شتاينماير: “إنها أخبار عن قصف المدارس و موت أطفال المدارس ومهاجمة مستشفيات أو استخدام أسلحة كيمياوية”.

جاء ذلك عقب التقاء شتاينماير رياض حجاب، منسق الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، في مبنى الخارجية الألمانية الخميس في برلين.

وأشار شتاينماير إلى أن روسيا أعلنت تجديد الهدنة في سوريا الجمعة ولمدة عشر ساعات أخرى، وقال: “كما قلنا في الماضي نقول: ليس هذا كافياً على الإطلاق، لا الوقت كاف لإجلاء المرضى وشديدي الإصابة ولا للبدء في توفير الرعاية الإنسانية لسكان حلب”.

وشدد شتاينماير على ضرورة الحيلولة دون أن يؤدي التغيير الوشيك في الإدارة الأمريكية لحدوث فراغ، وقال: “لذلك نحتاج وبشكل ملح لمحفزات جديدة لإجراء محادثات بين موسكو واشنطن ولكن أيضاً بين القوى الإقليمية الفاعلة”.

ورأى شتاينماير أن على جميع أطراف النزاع في سوريا أن تقوم بما تمليه عليها مسؤوليتها لتخفيف معاناة الناس في حلب وسوريا بشكل عام ولإنهاء هذه الكارثة وقال إن الخطوة الأولى في هذا الطريق كانت وتظل هي الهدنة.

كما شدد شتاينماير على ضرورة فصل مقاتلي جبهة النصرة الذين وصفهم بالإرهابيين عن بقية مقاتلي المعارضة السورية المسلحة.

وأكد الوزير الألماني أن هذا هو ما تقتضيه الإنسانية من تقديم الرعاية الإنسانية لأصحاب المعاناة في سوريا و واجب المجتمع الدولي الذي تكفل بمهمة العمل على إيجاد حل سياسي للنزاع في إطار الأمم المتحدة وتحت إشرافها.

وشدد شتاينماير على أن روسيا تتحمل المسؤولية الرئيسية عن ذلك بصفتها الداعم الرئيسي للنظام السوري.

كما طالب شتاينماير جميع الأطراف المعنية الأخرى وخاصة الأطراف التي لها صوت مسموع في المنطقة بالمساعدة على إنهاء معاناة الناس في سوريا.

كما رأى شتاينماير أن تكاتف المعارضة السورية المعتدلة سيكون له دور حاسم في الصراع في سوريا، وقال: “عبرت خلال مقابلتي مع رياض حجاب عن تقديري لجهوده الكبيرة التي ساعد من خلالها على استمرار هذه المعارضة”.