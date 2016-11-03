العراق يعلن نزوح أكثر من 20 ألف شخص منذ بدء عملية الموصل

اسطنبول – الأناضول – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الخميس، نزوح أكثر من عشرين ألف شخص منذ انطلاق عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من تنظيم “الدولة الاسلامية” يوم 17 الشهر الماضي.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إنها استقبلت اليوم 559 نازحاً من مناطق حويجة (شمال الموصل) ، كوكجلي (شرق)، قراج، القيارة (60 كلم جنوب)، الموصل والنمرود (جنوب شرق)”.

وأضافت “تم نقل هؤلاء بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل إلى مخيم داقوق في محافظة كركوك، ومخيم جدعة في ناحية القيارة بمحافظة نينوى، إضافة إلى مخيم حسن شام في ناحية الخازر ومخيم ديبكة في قضاء مخمور (جنوب شرق الموصل)”.

وأشارت إلى أن أعداد النازحين في مخيمات الوزارة وصلت منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى، 20 ألفا و87 نازحاً.

ويوم أمس، أعلن مسؤول عراقي، نزوح 16 ألف شخص منذ انطلاق معركة تحرير الموصل.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة)، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة “.

وتسود المخاوف على مصير نحو 1.5 مليون شخص لا يزالون داخل المدينة، وسط توقعات من الأمم المتحدة بفرار ما يصل إلى مليون شخص، وكذلك استخدام تنظيم “الدولة” للمدنيين كدروع بشرية.