تونس تقلد الممثل عادل إمام الوسام الوطني للاستحقاق

تونس – رويترز – قلد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس، الممثل المصري عادل إمام الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة من الصنف الأول.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الثقافية التونسية الخميس، أن السبسي استقبل الفنان المصري في قصر قرطاج وقلده الوسام الرفيع “اعترافاً بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية وتكريساً لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.”

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً، ظهر فيه الرئيس التونسي وهو يقول يقلد إمام الوسام قائلاً “أهلاً بالزعيم… نحن نكرم الثقافة والإبداع.”

وتضمن المقطع الذي استمر أكثر من أربع دقائق حديثاً ودياً بين السبسي وإمام غلب عليه روح المرح والفكاهة.

وقال إمام في التسجيل عقب انتهاء اللقاء، “أشكر الرئيسي قائد السبسي على هذا التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سوف أعتز به طوال عمري… كما أشكر الشعب التونسي هذا الشعب الجميل المحب للثقافة والآداب والفنون.”

وأضاف “الحمد لله أن القاهرة مازالت هي مصدر إشعاع فني خاصة للأخوة التوانسة… الشعب التونسي شعب محب للثقافة والفنون وكذلك أرى السيد الرئيس… شكراً للسيد الرئيس وشكراً للشعب التونسي العظيم.”

وكان إمام (76 عاماً) وصل إلى تونس الأربعاء، حيث يحل ضيف شرف أيام صفاقس السينمائية التي تقام في إطار احتفال (صفاقس عاصمة الثقافة العربية) 2016 كما يكرمه مهرجان أيام قرطاج السينمائية في ختام دورته السابعة والعشرين مساء السبت.