الفيضانات تودي بحياة 8 أشخاص وسط فيتنام

هانوي – الأناضول - أعلنت السلطات الفيتنامية، الخميس، مصرع ثمانية أشخاص على الأقل، وفقدان اثنين آخرين، فضلاً عن إصابة سبعة بجروح متفاوتة الخطورة، إثر فيضانات جديدة ضربت وسط البلاد اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية عن اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ قولها، إن “6 أشخاص لقوا حتفهم في محافظة كوانج بنه، (وسط شمال) التي وصل منسوب الأمطار فيها لنحو 966 ملم”.

وأضافت اللجنة أن “اثنين آخرين توفيا أيضاً في محافظة كوانغ تشي (وسط شمال)”.

ولفتت أن “الفيضانات، التي اجتاحت نحو سبعة آلاف منزل، تسببت بفقدان شخصين آخرين، وإصابة سبعة بجروح متفاوتة الخطورة”.

وما زالت المنطقة تتعافى من فيضانات كارثية حدثت في تشرين أول/ أكتوبر المنصرم، وخلفت 29 قتيلًا على الأقل، ونصف مليون نازح.