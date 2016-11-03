استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة

القدس- الأناضول -استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي الخميس، وسط الضفة الغربية.

وادعى الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إنه قتل فلسطينياً، حاول تنفيذ عملية طعن، بالقرب من مستوطنة إسرائيلية، في وسط الضفة الغربية.

وقال الجيش، في تصريح مكتوب:” قُتل فلسطيني حاول طعن جندي في موقف للحافلات قرب عوفرا”، في إشارة إلى مستوطنة “عوفرا” شرق مدينة رام الله.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) قد قالت إن جنود الجيش أطلقوا النار على الفلسطيني، وإن حالته غير معروفة.

ولم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية بياناً فورياً حول الحادث.