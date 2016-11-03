سوريا: 12 قتيلاً مدنياً و200 جريح في قصف للفصائل المعارضة على احياء حلب الغربية

دمشق - أ ف ب – قتل 12 مدنياً وأصيب أكثر من 200 بجروح الخميس، في قصف للفصائل المعارضة والاسلامية على الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في مدينة حلب السورية، وفق ما أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت سانا ان “عدد ضحايا الاعتداءات الارهابية بالقذائف والرصاص المتفجر على احياء حلب الجديدة والموكامبو والمشارقة وكلية الآداب”، في الجهة الغربية لمدينة حلب (شمال) بلغ “12 شهيداً وأكثر من 200 جريح”.