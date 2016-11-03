النواب العرب في الكنيست يعتبرون الموازنة الإسرائيلية “عنصرية ومجحفة”

القدس المحتلة- الأناضول- ترى الأقلية العربية داخل إسرائيل في مشروع الموازنة العامة للعامين 2017- 2018 التي أقرها الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى، مساء الأربعاء، “تجلٍ صارخ لسياسة الحكومة اليمينية العنصرية”.

وقالت “القائمة العربية المشتركة” في الكنيست، في بيان وصل “الأناضول” نسخة منه، إن مشروع الموازنة “يكرّس الاحتلال ويكثف الاستيطان ويعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب، الذين يشكلون 20% من مواطني الدولة، ويوسّع الفجوات أكثر من خدمته للقضايا المدنية والاجتماعية والصحية والتربوية”.

وتتمثل القائمة العربية المشتركة بـ14 نائباً في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 عضواً.

ومساء الأربعاء، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع الموازنة بعد حصوله على تأييد 92 نائبا مقابل 17 عارضوه بغياب باقي أعضاء البرلمان.

وقال الكنيست، عبر بيان، إنه “ستتم إحالة مشروع قانون الموازنة إلى لجنة المالية البرلمانية قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة”.

وأشار إلى أن مشروع الموازنة يُقدرها بـ359.7 مليار شيكل (94.4 مليار دولار) للعام 2017، و376.7 مليار شيكل للعام 2018 (98 مليار دولار) .

لكن “القائمة العربية المشتركة”، قالت، عبر بيانها، إن “العنصرية القومية تنضح من الموازنة العامة”، وأنها “مبنية أساسا على الأفضلية القومية اليهودية”.

وأضافت أن الموازنة “تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية التي ترصد حصة الأسد من الموازنة لصالح الجيش والمستوطنات والحروب والحصار على غزة، وتخدم الأثرياء وأباطرة الاقتصاد، وتسحق الفئات المستضعفة بدل تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي والاستثمار في التعليم والتشغيل والرفاه والمسكن والصحة ومحاربة الفقر والجريمة والعنف”.

ولم تكشف القائمة عن مخصصات الجيش والمستوطنات الإسرائيلية في مشروع الموازنة.

لكن “القائمة العربية المشتركة” أدانت “عدم إدراج الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي في بنود الموازنة، وجعل تطبيقها رهينة شروط عنصرية هدفها تدجين المواطنين العرب، ومنها هدم البيوت بحجة تطبيق القانون ومشروع الخدمة المدنية وغيرها”.

وزادت: “الموازنة تتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف”.

وأضافت القائمة العربية المشتركة: “استثنت الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل؛ حيث أن حصتهم في الموازنة العامة (لم تذكرها) لا تتناسب البتة ونسبتهم من مجموع السكان الإجمالي في البلاد”.

وتشير معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى أن أكثر من مليون و400 ألف مواطن عربي يعيشون في إسرائيل، ويشكلون 20% من مجموع عدد السكان البالغ 8.5 مليون نسمة.