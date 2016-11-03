الأمير هاري يواعد الممثلة الأمريكية ميجان ماركل

لندن ـ خرجت الممثلة الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، عن صمتها، بعد الشائعات التي طالتها وتحدثت عن علاقتها بالوريث الخامس لعرش بريطانيا الأمير هاري.

والأمير هاري، نجل الأميرة ديانا والأمير تشارلز، معروف بعلاقاته النسائية، وانتشرت عدد من الشائعات جمعته بممثلات مثل جنيفر لورانس وإيما واتسون.

وبالرغم من عدم تأكيدها أو نفيها للشائعات، إلا أنها تحدثت عن سعادتها بحياتها في الوقت الراهن، قائلة “أنني أتمتع بالكثير من الشغف تجاه تصميم الأزياء وسيكون لدي اسم في هذا المجال، بالإضافة إلى كوني سفيرة عالمية لدولة كندا وأذهب لكثير من الدول للمساعدة في تنميتها ووضع الرؤى المستقبلية”، وفقا لـ”الفن”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان”، فإن الصحف والمجلات البريطانية لا تروق لهم العلاقة، بل واعتبروا الأمر بمثابة فضيحة، وذلك لعدة أسباب منها أنها مطلقة، وأكبر منه في العمر بثلاث سنوات، ولديها عدد من المشاهد الجريئة في مسلسلها الأمريكي Suits. إلى جانب أن والدتها سيدة سمراء وذات شعر مموج.

وعلقت شقيقة ميجان، سامانثا ماركل، في تصريح لموقع The Sun، أن والدها على علم بهذه العلاقة منذ 5 أشهر، مضيفة “منذ صغرها، كانت ميجان لديها الرغبة في أن تصبح أميرة، وعندما شاهدت العائلة الملكية على شاشات التليفزيون، أعجبها الأمير هاري”.

وتابعت “سلوك ميجان لن يتناسب مع تقاليد العائلة الملكة، كما أنها نرجسية وأنانية خاصة في تعاملها مع والدها، وبالتالي هذا سيصيب العائلة بالفزع″.