أحلام تدلّل على براءة سعد المجرد من الكعبة المشرفة

دبي ـ انضمت المطربة الإماراتية أحلام إلى قائمة الفنانين المدافعين عن المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث قامت بنشر صورة له مع والدته الفنانة نزهة الركراكي أثناء وجودهما في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: “الله يفرجها عليك ويفرح قلب أميمتك حبيبي.. أمّنتكم ادعو لسعد لمجرد”.

وتلقت النجمة الإماراتية من متابعيها العديد من التعليقات التي تقدّم لها التحية، كما دعا كثيرون للمطرب المغربي بالخروج من هذه الأزمة الكبيرة.