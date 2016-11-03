شمس الكويتية تضع حلاً لمشاكل مصر وحظ السيسي السيء

الكويت ـ طالبت المطربة الكويتية شمس، الدولة المصرية بإغلاق ملف القومية العربية وسرعة حل مشكلتها الاقتصادية بالتصنيع والتصدير للخارج.

وقالت في حوارٍ مُتلفز، الأربعاء، إنه لا يمكن إصلاح التعليم في مصر إلا بمواجهة التطرف والإعلام بمصر يلعب دورا كبيرا في تنمية الدولة ويجب عليه مساندة الاقتصاد.

وأضافت “الدولة المصرية تعتمد على التجار ورأس المال جبان، ومن حظ السيسي السيء أنه جاء للحكم والدولة تعاني من أزمات اقتصادية والقضية ليست السيسي ولكنها في مؤسسات الدولة الرخوة، وعلى مصر أن تهتم بالتنمية البشرية فالهند وصلت للمريخ بمواردها البشرية”.

وأكدت: “مستعدة لإحياء حفل يوم 11/ 11 ولن أخاف من التظاهرات”.