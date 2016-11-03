مغادرة المنزل بعد الاستحمام مباشرة يؤدي لعواقب وخيمة

لندن ـ كشف العلماء أن مغادرة المنزل بعد الاستحمام مباشرة، قد يؤدي لعواقب وخيمة مثل الصداع الرهيب.

لسوء الحظ، تجفيف شعرك بمجفف الهواء قبل مغادرة المنزل، لن ينجح، لأن بصيلات الشعر تبقى رطبة، فبعد ساعات من غسل الشعر، ما تزال مسام رأسك مفتوحة، ومن ثم تتعرضين لكثير من العوامل الخطيرة، في هذه الحالة، الرياح واحدة من أسوأ أعدائك.

واعلمي أن الخروج من المنزل بعد غسل شعرك مباشرة، قد يصيبك بالصداع والبرد وإلتهاب الجيوب الأنفية.

إذا قمت باستخدام مجفف الهواء، امكثي في المنزل على الأقل 1-2 ساعة، إذا تركتي شعرك يجف بطريقة طبيعية، تحتاجين للبقاء في المنزل لمدة 5-6 ساعات