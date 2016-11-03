البحرية الأمريكية تعلن تدخل مروحيات هجومية ضد تنظيم الدولة في ليبيا

روما- أ ف ب- اعلنت البحرية الأمريكية الخميس عن استخدام مروحيات هجومية من نوع “سوبر كوبرا” لتنفيذ هجمات جوية على مواقع المسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية في سرت على الساحل الليبي.

واقلعت هذه المروحيات ليل الاربعاء إلى الخميس من حاملة الطائرات الأمريكية سان انتونيو المتمركزة في البحر المتوسط. وهي المرة الاولى التي يتم تأكيد تنفيذ مثل هذه الهجمات منذ آب/ اغسطس.

وقال بيان للبحرية الامريكية من نابولي مقر قيادة جنوب أوروبا ان هذه المروحيات نفذت “ضربات دقيقة” اثناء حملة القوات الليبية التابعة لحكومة طرابلس ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ولم يفصل البيان عدد الغارات ولا حصيلة الهجمات.

وتندرج هذه العمليات ضمن عملية قررتها وزارة الدفاع الامريكية في آب/ اغسطس لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية في حملتها ضد مسلحي “تنظيم الدولة الاسلامية” الذي تمركز منذ 2015 في سرت.

وتواصل حكومة الوفاق الليبية عمليتها وباتت معظم اجزاء سرت تحت سيطرتها.