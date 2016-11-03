“هيومن رايتس ووتش”: ناشط سعودي يضرب عن الطعام في السجن

لندن ـ رويترز ـ قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الخميس إن ناشطا سعوديا بدأ إضرابا عن الطعام بعد إبقائه في السجن عقب انقضاء موعد الإفراج عنه بعد أن قضى حكما بالسجن ثماني سنوات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك في بيان إن خالد العمير كان من المقرر ان يفرج عنه في الخامس من أكتوبر تشرين الأول بعد أن أتم فترة سجنه عن جرائم متعلقة بتنظيم مظاهرة للاحتجاج على قصف إسرائيلي لقطاع غزة.

وأضاف البيان نقلا عن نشطاء سعوديين أن العمير بدأ إضرابه عن الطعام في اليوم التالي في سجن الحاير في الرياض.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن العمير تعرض للتعذيب ووضع في حبس انفرادي لفترات طويلة أثناء سجنه.

ولم يتسن الوصول للسلطات السعودية للتعقيب على القضية. وتنفي الرياض ممارسة أي تعذيب وتقول إن قضاءها مستقل.

وكان العمير قد القي القبض عليه في 2009 مع 14 سعوديا وفلسطينيا اثناء تجمعهم في أحد شوارع الرياض لبدء مسيرة احتجاج ضد الحرب على غزة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أغلبهم أفرج عنهم فيما بعد لكن العمير ورجلا آخر أدينا بتهمتي “الخروج على ولي الأمر” و”الشروع في التظاهر”.

وأدين العمير أيضا بتهمة إلكترونية لأنه دعا إلى المظاهرة عبر الإنترنت.

وقبل القبض عليه شارك العمير في التماس يطالب بإصلاحات ديمقراطية في السعودية بما في ذلك توجيه دعوة في 2007 إلى انتخابات حرة.

وتحظر السعودية أي نوع من الاحتجاج العلني وتقول إن المظاهرات تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقاليد المجتمع السعودي.

وعلى الرغم من اتخاذ المملكة خطوات تدريجية نحو إجراء انتخابات لمجالس بلدية ليس لها صلاحيات تشريعية إلا أن أسرة آل سعود الحاكمة لا تظهر أي نية لتقاسم السلطة مع سياسيين منتخبين.