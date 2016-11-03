الرئيس الألماني يستقبل رئيس تحرير صحيفة “جمهوريت” التركية المعارضة السابق





برلين- د ب أ- يستقبل الرئيس الألماني يوآخيم جاوك رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورية” التركية المعارضة جان دوندار، يوم الاثنين المقبل، لإجراء محادثات معه.

وقال مكتب الرئاسة الألمانية في برلين إن اللقاء سيتم بقصر بيليفيه الرئاسي ببرلين.

كان دوندار انتقد مؤخرا الحكومة الألمانية بسبب ترددها في اتخاذ موقف بشأن الاعتقالات الأخيرة بحق الصحفيين في تركيا.

ووصفت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل هذا الإجراء أمس الأربعاء بأنه مثير للقلق وأعلنت تضامنها مع الصحفيين المعتقلين.