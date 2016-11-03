﻿ الحرب ضد الإرهاب في ليبيا تفجر معركة خفية بين الجزائر وواشنطن وتونس

لندن – «القدس العربي»: كشفت الحرب الأمريكية على تنظيم الدولة الاسلامية في سرت، باستخدام قواعد عسكرية لها في تونس، عن انزعاج جزائري من رضوخها لشروط مبهمة بموجب اتفاقية مشتركة وقعت العام الماضي في واشنطن، وفي المقابل أزاحت الستار عن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة المتبعة لمراقبة الوضع الليبي عن قرب.

وطلبت الجزائر وفق موقع «بوابة الوسط» من تونس في إطار دبلوماسي، توضيحات حول التسريبات المتعلقة باستخدام واشنطن الأراضي التونسية لضرب تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا، مثيرة تساؤلات حول حقيقة وعيها بكل أبعاد العمليات العسكرية الأمريكية الموجودة في تونس في هذا الإطار وفق ما نقلت مصادر جزائرية.

وبعد هجمات بنغازي عام 2012 التي أودت بحياة السفير كريس ستيفنز في ليبيا، كثفت الولايات المتحدة من مساعيها بدول شمال أفريقيا لإنشاء قواعد عسكرية تنطلق منها طائراتها في حال وقوع طارئ في البلاد، فخلال حادثة اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي استغرق وصول طائرة بدون طيار انطلقت من قاعدة تقع في شمال إيطاليا ساعتين وهو وقت طويل، ومن حينها أجرت واشنطن محادثات مع دول شمال أفريقيا لإنشاء قاعدة عسكرية استخباراتية لطائرات من دون طيار على أراضيها، لمراقبة تحركات تنظيم «داعش» والتنظيمات المسلحة الأخرى في ليبيا، وتعتبر تونس البلد الأقرب لإقامة هذه القاعدة الأمريكية على أراضيها، بعد أن منحتها الولايات المتحدة صفة شريكها غير العضو بحلف «ناتو»، وتوقيعها على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن بنودًا تتعلق بالشأن العسكري.

ومعلوم في هذا الإطار أن تونس دخلت منذ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015 ضمن قائمة الدول التي تقدم لها القوات الأمريكية الدعم العملياتى في حربها على الإرهاب، والتي شملت أنشطتها كما هو معروف في اللغة العسكرية المشورة القتالية والمرافقة وتمكين المساعدة.

وكشفت المحادثة التي جمعت كلا من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري بتاريخ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2015، عن تجديد موافقة السبسي على مشروع حمل عدة بنود ظلت سرية، وحسب التسريبات الأمريكية تقضي الاتفاقية بأن تفتح تونس أجواءها دون شروط أو قيد لقوات ناتو للتجسس والمسح الأراضي عبر طائرات الاواكس.

إلى جانب السماح بتواجد قوات أجنبية على أراضيها للمراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار، والمجسات الأرضية أو عبر جنود البحرية لقوات الناتو بما فيهم جنود البحرية الأمريكية (المارينز).

ويسمح أيضًا المشروع بتجسس تونس على مواطنيها لفائدة وكالة الأمن القومي الأميركي، والتي تتضمن التجسس على البيانات الشخصية والخاصة ومحتويات الاتصالات الهاتفية، أو التي تجرى عن طريق الإنترنت للمواطنين التونسيين.

وقبل أن يتحول التواجد الأميركي في تونس إلى حقيقة، فعلت واشنطن كل ما في وسعها لتأجير قاعدة جوية في تمنراست، في أقصى جنوب الجزائر، حيث تعتبره موقعًا مثاليًا لقربه من ليبيا وتغطية كامل منطقة الساحل والصحراء.

وكانت الجزائر الوجهة المفضلة لمسؤولين رفيعي المستوى من الجيش الأمريكي ووكالات المخابرات، بهدف وحيد لإقناع نظرائهم الجزائريين لتكثيف التعاون في مكافحة الإرهاب، أو بالأحرى، لتنضم إلى رؤية الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، ولكن السلطات رفضت في 2014 الطلب الأمريكي بإقامة قاعدة لطائرات بدون طيار «درونز».

ويفسر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو (شرق الجزائر) محمد ربيحي ل»بوابة الوسط»حساسية بلاده من القواعد الأجنبية بدول مجاورة، بطبيعة رؤية الجزائر لطريقة مكافحة الإرهاب في مناطق مثل ليبيا، واختلافه عن المنظور الأمريكي. إذ ترفض الجزائر بشكل معلن القواعد العسكرية والتواجد الأجنبي لمكافحة الإرهاب، حيث ترى أفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب دعم الحكومة المحلية الشرعية عسكريا في ليبيا حتى تستطيع هزيمة الجماعات الإرهاب. في حين الاستراتيجية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب تركز على القضاء على الإرهابيين في مواقع تواجدهم.