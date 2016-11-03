﻿مصر: مخاوف من ارتفاع جديد للأسعار بعد «تعويم» الجنيه

القاهرة ـ «القدس العربي» ووكالات: أثار قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه المصري، بشكل مفاجئ، بعدما كانت التوقعات ترجح تعويم العملة المصرية في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مزيداً من التخوفات والقلق من ارتفاع «جنوني» قد يصيب الأسعار وخاصة المواد الغذائية جراء تعويم الجنيه، معتبرين أن عملية التعويم أتت تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي في تحرير أسعار الصرف.

ومن المتوقع أن يؤدي التعويم إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع نظراً لاعتماد البلاد على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج.

فقد أعلنت مصر أمس تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة في خطوة منتظرة بأمل إعادة الاستقرار إلى أسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات. وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 في المئة ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيهاً للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ آذار/مارس الماضي.

وكان تعرض الجنيه لضغوط نزولية عنيفة في الشهور الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة في ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ انتفاضة 2011. وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع، مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأمريكية قبل ان يتحسن السعر الليلة الماضية مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه. وفي إعلان فاجأ الأسواق صباح أمس ذهب البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل. ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، إن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، خطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تقييم الوضع بعد هذه الخطوة لا يتم إلا من خلال تحديد التعاقدات الجديدة للسلع والتي تحتاج لبعض الوقت. وأضاف أنه سيتم عمل متابعات دورية بشكل يومي لمتابعة أوضاع أسعار السلع لحماية المستهلك من الممارسات السلبية التي تضر بالمواطنين.

وأشار عدد من السياسيين والإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه اليوم البنك المركزي المصري ستكون له آثار سلبية على الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري.

حيث قال عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية المصرية وزير التخطيط السابق والتعاون الدولي: «قرار تعويم الجنيه أظهر بوضوح تكامل المؤامرة، ضخ كم كبير من الدولارات التي تم تجميعها أمس الأول لخفض سعره حتى يمكن تعويمه، إلى أين سيصل الغلاء؟».

وقال المحامي المصري عمرو عبد الهادي: «السيسي معرفش يستلف 6 مليارات دولار من الخارج لاستلام قرض صندوق النقد الدولي قام البنك المركزي المصري بطرح عطاء يشتري 4 مليارات دولار من الداخل».

وأشار الإعلامي في قناة «الجزيرة» أحمد منصور في تغريدة له على صفحته في موقع التدوين المصغر «تويتر»: «تحرير سعر الجنيه المصري هو أحد شروط صندوق النقد الدولي للهيمنة على مصر وإغراقها بالديون وإفقار الشعب وإطالة عمر النظام». فيما قال الإعلامي أسامة جاويش: «كان الله في عون المواطن المصري البسيط بعد قرار تعويم الجنيه».

وقال جمال سلطان رئيس تحرير «المصريون»: «اللطيف في تعويم الجنيه أن نفس صحف الأجهزة التي هيجت الدنيا ليلة أمس الأول عن انهيار الدولار وأنه سيصل 6 جنيهات نشرت صباح أمس سعره الرسمي الجديد 13 جنيهاً».

فيما رأى الناشط السياسي وائل غنيم أن قرار تعويم الجنيه سيكون له أثر إيجابي لإيقاف التلاعب بسعر الدولار.

وقال غنيم في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرار تعويم الجنيه قرار صحيح وبرغم تبعاته السيئة على المدى القصير فهو الحل الوحيد لإيقاف التلاعب والمضاربة على الدولار».

وبرأي الناشط السياسي هيثم أبو خليل: «ما حدث هو رفع السعر الرسمي وليس تعويماً، التعويم يحدث عندما يستطيع المواطن دخول البنك وشراء دولار بالسعر المعلن وهو 13.5 دون قيود!».

وقال الصحافي جبر المصري: «تعويم الجنيه كان هيفيد مصر لو إحنا دولة مصدرة مش دولة بتستورد الأساتك والدبابيس.. انتظروا ارتفاع أسعار تأكل الجميع.. يا رب أنقذ الغلابة».

ورأى رجل الأعمال حسن هيكل، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وقال «هيكل» في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر «تويتر»: « تخفيض عملة يساوي تخفيض استيراد ـ تنافسية وزيادة الانتاج المحلي ـ ارتفاع أسعار، يبقى لازم نعالج الأسعار بإعانة بطالة ودعم نقدي وتوسيع برنامج تكافل».

وقال أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي ومدير مركز البحوث الاقتصادية، إن تعويم الجنيه لن يكون له تأثير على ارتفاع الأسعار فقط بل هناك ضرر كبير سيتحمله المواطن، مشيرا إلى أن ذلك سيخفض الجنيه حسب العرض والطلب ومصر حاليا لا يوجد بها لا عرض ولا طلب. وتساءل «خزيم»، كيف يكون هناك اتجاه من الدولة للتعويم الآن ونحن لا نملك أي خدمات سواء كانت سياحية أو عسكرية أو غذائية.

كما أكد الكاتب الصحافي سليم عزوز أن الفرحة بخفض سعر الدولار مؤقتة ولن تستمر طويلاً، وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»: «احتفظوا بكل الكلام الذي يقال في فرح العمدة عن انخفاض سعر الدولار، فسيكون مادة للسخرية والتندر بعد ثلاثة أسابيع»!. فلا السياحة زادت ليكون هذا مبررًا لانخفاض سعر الدولار، ولا الاستثمار الأجنبي يتقاطر على مصر، ولا ربنا نفخ في صورة قناة السويس فزادت إيراداتها، ولا مصر حققت الاكتفاء الذاتي من غذائها.. فقط أوقفت الاستيراد لأسبوعين!. فاكرين تامر أمين عندما قال إن الدولار هبط من الخوف لأن السيسي حمر له عينه؟ ثم انطلق الدولار بعدها إلى الـ 18 جنيهًا!.

وكان البنك المركزي المصري، قد اعلن أمس الخميس، عن تعويم سعر العملة المحلية وترك حرية تحديد سعره للمصارف، في خطوة تهدف إلى مواجهة القضاء على السوق السوداء والتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 أعوام.

وقال المركزي المصري، في بيان: إنه قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماماً السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وسمح البنك للمصارف بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيه و14.30 جنيه للدولار الواحد، مشيراً إلى أن هذا النطاق مؤقت إلى حين طرح عطاء استثنائي بالدولار.