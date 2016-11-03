﻿لبنان: 112 نائباً من أصل 126 سمّوا الحريري ليعود إلى رئاسة حكومة وفاق وطني… و«حزب الله» لم يسمّ أحداً… بري وفّى دينه كاملاً …وزعيم المستقبل منفتح

بيروت ـ «القدس العربي» : يعود رئيس تيار المستقبل سعد الحريري إلى السراي الحكومي بأكثرية 112 صوتاً من أصل 126 نائباً بعدما قرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تسمّي كتلته التي تتألف من 14 نائباً الرئيس الحريري إيفاء لدين سبق أن وعد به، ولعدم حجب كامل الأصوات الشيعية عن تسمية رئيس الحكومة السني تفادياً لأي خلل ميثاقي.

ويباشر الرئيس المكلف بعد ظهر اليوم استشاراته لتأليف الحكومة في ساحة النجمة والتي تمتد ليوم غد السبت. وخلافاً لما كان عليه الحال في مواعيد بعبدا فإن الرئيس بري سيكون في طليعة المواعيد عند الساعة الواحدة يليه الرئيس تمام سلام ثم الكتل النيابية والنواب المستقلين، وتختتم المشاورات مع كتلة المستقبل ومع كلمة مقتضبة للرئيس الحريري يلخّص فيها نتائج المشاورات حول تأليف حكومة العهد الأولى التي كما قال ستكون «حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي».

وقال الحريري بعد صدور بيان تكليفه عن رئاسة الجمهورية «شرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتكليفي تشكيل الحكومة، وقد قبلت هذا التكليف شاكراً لفخامته ثقته وثقة الزملاء النواب الذين شرّفوني بتسميتي لهذه المهمة الوطنية التي انطلق فيها منفتحاً على جميع الكتل النيابية، بما فيها تلك التي امتنعت عن تسميتي عملاً بدستورنا وقيمنا الديمقراطية».

وأضاف « لا بد أن نسجل في هذا اليوم بالتحديد، لدولة الرئيس تمام سلام، الجهد الاستثنائي الذي قام به في مرحلة صعبة وحساسة، لحماية وحدة البلاد والشرعية والمؤسسات، فكان خير أمين على الدولة والعيش الواحد والسلم الأهلي في بلدنا».

وتابع الحريري «إنني أتطلع الآن للشروع في الاستشارات لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي مستندة إلى اجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم بكل مندرجاته. إنه عهد جديد. وأملي كبير في هذه اللحظة الإيجابية التي تضع حداً لمعاناة الوطن والمواطنين طوال عامين ونصف من الشغور والشلل والجمود، في تشكيل الحكومة سريعا، لتعمل على إنجاز قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل وتشرف على إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها.إنه عهد جديد. وأملي في تشكيل حكومة تواكب انطلاق العهد وتمكننا جميعاً من شبك أيدينا لمعالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية والبيئية والأمنية والسياسية التي يعاني منها اللبنانيون.حق اللبنانيين علينا أن نشرع سريعاً في العمل لنحمي وطننا من النيران المشتعلة من حوله ونحصّن مناعته في وجه الإرهاب ونوفر له مستلزمات مواجهة أعباء النزوح، ونعيد الأمل والثقة إلى شبابنا وشاباتنا بمستقبل أفضل، ونعيد ثقة العرب والعالم بلبنان ورسالته ومؤسساته واقتصاده وسياحته والاستثمار فيه. إنه عهد جديد، وهذا عهدي للبنانيين. عشتم وعاش لبنان «.

وفور الإعلان عن تكليف الحريري عمّت الاحتفالات في العديد من المناطق وخصوصاً التي تنتمي إلى تيار المستقبل ورفعت صور الحريري واللافتات المرحبة بعودته بعد إسقاط حكومته من دارة عون في الرابية عام 2011.

وكانت كتلة «الوفاء للمقاومة» في طليعة المواعيد في استشارات بعبدا ولم تخرج عن سياق موقفها الثابت لناحية عدم تسمية الرئيس الحريري تشكيل الحكومة.واكتفى رئيس الكتلة النائب محمد رعد بالقول أن «الكتلة لم تسمِّ أحداً لرئاسة الحكومة».

بعدها التقى الرئيس عون النائب نقولا فتوش الذي أعلن تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وقال «عسى أن تكون التسمية لمصلحة الوطن وانسجاماً مع مواقف الرئيس الهادفة لجمع الكلمة في لبنان».

وأكدت «نواب الأرمن» أنه «انطلاقاً من خطاب القسم وإيماناً بالميثاقية والتمثيل الصحيح ورغم وجود اختلاف في الآراء في بعض المراحل السابقة، نرى، في كتلة «نواب الأرمن» وحزب «الطاشناق» في شخص دولة الرئيس سعد الحريري الرجل المناسب والأفضل لهذه المرحلة، لما يمثل من الاعتدال والانفتاح والميثاقية والتمثيل الصحيح في بيئته وفي بيئة اللبنانيين إجمالاً ليتولى رئاسة الحكومة».

وعبّر نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت عن الارتياح لخطاب القسم وقال «كانت فرصة للتعبير عن بعض الاهتمامات والهواجس والحديث عن بعض الرؤى والمشاريع التي سيؤكد عليها فخامة الرئيس في هذا العهد. ونحن نعتبر أن حكمنا دائماً سيكون على الأفعال وليس على الأقوال، لذلك نرى أن كل اللبنانيين معنيون بإنجاح هذه المرحلة. وعلى هذا الأساس سمّينا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة».

كذلك فعل النواب روبير غانم ودوري شمعون واميل رحمة ، فيما عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت الذي لم يصوّت للرئيس عون حضر منفرداً إلى بعبدا وقال «هنّأت الرئيس عون على انتخابه وتمنيت أن يظهر لكل من لم يصوّت له أنه على خطأ وأنا منهم. وأشرت إلى ملاحظتين صغيرتين، الأولى واضحة بالنسبة للإعلاميين أو السياسيين، إلا أن الرأي العام لا يعلم أن وثيقة الوفاق الوطني هي اتفاق الطائف، فيجب أن يكون ذلك واضحاً. أما بالنسبة للنقطة الثانية، فكنت أتمنى، وإن شاء الله أن تحل الحكومة العتيدة هذه المشكلة، وأن تكون هناك إشارة إلى القرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701 بكامل مندرجاته التي تشمل كامل الحدود اللبنانية، والقرار 1757 الذي يتعلق بالمحكمة الدولية. وبالتأكيد لقد سمّيت دولة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان انفصل تماماً عن كتلة «تيار المستقبل»، أجاب «لقد قررت في هذه المرحلة أن أبدي رأيي بالشكل الذي أبديته الآن، لأن الكلام الذي قلته لا يمكن قوله مع الكتلة ولم أرد تحميلها أعباء مواقفي والآراء التي لم أنسجم فيها معها، إن كان عبر التصويت أو عبر الموقف الذي أدليت به الآن».

وسمّى الوزير محمد الصفدي الرئيس الحريري وكذلك فعل النائب سيرج طورسركيسيان الذي نفى أن يكون هو من صوّت لعارضة الأزياء ميريام كلينك قائلاً «الجدية في هذه الجلسة هي الأساس وانتخاب الرئيس أمر مفصلي ومحوري، وما من أحد بإمكانه أن يمزح في موضوع الرئاسة. في جلسات أخرى أنا مستعد لأقوم بكل هذه الأمور، لكن في خلال جلسة انتخاب رئيس، على هذا المستوى، ممنوع المزح فيها إطلاقاً».

وفي الختام حضر الرئيس بري مع كتلة التنمية والتحرير وأعلن بعد لقاء عون «للرئيس سعد الحريري دين في ذمتي منذ قلت وصرحت إنني إلى جانبه ومعه ظالماً أم مظلوماً. وبعد أن اجتمعت بكتلة «التنمية والتحرير» ومع قيادة «حركة أمل» التي أنتمي إليها قررت أن أوفي هذا الدين بكامله وأقدم طلباً وتمنّيا باسمنا جميعاً تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة.

ورداً على سؤال عن إمكانية التعاون مع رئيس الحكومة قال «كله بحسابه، عدس بترابه».

وعن كيفية ترجمة التعاون في التأليف في المرحلة المقبلة وهل سيكون مجدداً إلى جانب «حزب الله» في حكومة وحدة وطنية، أجاب الرئيس بري «إذا أرادوا التعاون أردنا التعاون وإذا أرادونا في المعارضة نكون في المعارضة. وليس للتسمية أي علاقة».

وحول وجود أي خطوط حمر بالنسبة للوزارات أو أي حقيبة قال «هناك خطوط حمراء وصفراء وخضراء وكل الألوان موجودة». وأضاف «هذا هو القرار الذي اتخذته كتلة «التنمية والتحرير» وقيادة «حركة أمل»، ولو لم تكن لدينا نيّة بالتعاون لما كنا سمينا الرئيس سعد الحريري».

بعد ذلك، اختلى الرئيسان عون وبري حيث اطلع رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب على حصيلة الاستشارات النيابية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، ودُعي الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا.

ثم أذاع المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير البيان الآتي «صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان التالي: عملاً بأحكام البند /2/ من المادة /53/ من الدستور المتعلق بتسمية رئيس الحكومة المكلف، وبعدما تشاور فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس مجلس النواب استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامته بتاريخي 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والتي أطلعه على نتائجها رسمياً بتاريخ 3/11/2016، استدعى فخامة الرئيس عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 دولة الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة».

وفي الثانية عشرة والربع، وصل إلى قصر بعبدا الرئيس المكلّف سعد الحريري وانضم إلى الاجتماع مع الرئيسين عون وبري حيث أبلغه رئيس الجمهورية نتائج الاستشارات النيابية وكلّفه تشكيل الحكومة، وذلك قبل أن يُغادر الرئيس بري قصر بعبدا، ليعقد بعدها الرئيسان عون والحريري اجتماعاً استمر ساعة.

ومع انتهاء الاستشارات النيابية المُلزمة في القصر الجمهوري، حصل الرئيس المكلّف سعد الحريري على 112 صوتاً من أصل 126 لتشكيل الحكومة الأولى للعهد.

إلى ذلك، فقد أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون سيلتقي اللبنانيين في باحة القصر الجمهوري في بعبدا يوم الاحد ويلقي فيهم كلمة في استعادة على ما يبدو لتجربته السابقة قبل 1990 عندما كان يخاطب شعب لبنان العظيم.