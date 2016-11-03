﻿غلق أربعة مساجد في فرنسا بتهمة نشر الفكر المتطرف

باريس ـ «القدس العربي»: أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، يوم الإربعاء عن غلق أربعة مساجد في ضواحي العاصمة باريس بتهمة ترويج الفكر المتطرف. واستند كازنوف إلى المادة الثامنة من قانون الطوارئ لغلق المساجد الأربعة، الذي يسمح «بغلق أماكن العبادة التي تروج لخطابات الكراهية والعنف والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية».

وأكد الوزير أن غلق المساجد الاربعة «سيدخل بشكل فوري حيز التنفيذ».

ففي منطقة الفالدومارن شمال العاصمة، تم غلق مسجد «الاصلاح» بذريعة اكتشاف «مدرسة قرآنية» غير مرخص لها، وكانت قوات الأمن قد اقتحمت قبل شهرين المسجد صباحا باكرا مدججة بأسلحتها بعدما تحقيقات أمنية، أكدت أن أشخاصا يتبنون الفكر المتطرف كانوا يرتادون المسجد وكانوا على علاقة مع «خلية جهادية» مكونة من اثني عشر شخصا، عملت على تجنيد مواطنين فرنسيين للقتال في سوريا والعراق.

أما في منطقة «الايفلين» جنوب باريس، فإن مسجد «مالك ابن أنس» تم غلقه أيضا بناء على معلومات لأجهزة المخابرات، بعدما تم وضعه تحت المراقبة منذ عدة أشهر، وأكدت أن المسؤولين عن المسجد من التيار السلفي المتشدد الذي يحرض «على الكراهية، والتمييز بين الجنسيين وعدم احترام قيم الجمهورية». كما أوضحت وزارة الداخلية أن المسجد عرف «عدة اجتماعات سرية لأشخاص متطرفين لايزالون تحت المراقبة الأمنية».

وفي منطقة «ساندوني» حيث توجد كثافة سكانية مسلمة عالية فقد تم غلق مسجدين هما مسجد «الروضة» ومسجد «الفتح». واستندت وزارة الداخلية في قرارها إلى أن «عدة أشخاص متطرفين كانوا على علاقة وطيدة مع عدة إرهابيين نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد فرنسا» وكانوا يرتادون هذين المسجدين على وجه الخصوص.

وكان وزير الداخلية الفرنسي اجتمع في شهر آب/أغسطس الماضي بأنور كبيبش رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي وأخبره بعزمه الضرب بيد من حديد ضد كل الذين يحرضون على الفكر المتطرف أو يستهدفون فرنسا وأعلن خلالها عن» غلق نحو عشرين مسجدا وجمعية إسلامية» وأضاف «قررنا طرد كل الأئمة أو الأشخاص الذين يتبنون الفكر المتطرف». وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أسابيع عن طرد نحو عشرين شخصا بينهم أئمة خارج الحدود الفرنسية لاتهامهم بنشر خطاب الكراهية والعنف.

ولتدارك الموقف خصوصا بعد الضغوط السياسية الكبيرة بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا، أعلن المجلس الإسلامي للديانة الفرنسية قبل أشهر تأسيس جامعة علمية دينية لتكوين أئمة فرنسيين من أجل وضع حد لاستقدام أئمة أجانب، تفاديا لنشر الخطاب المتطرف.

وحسب أرقام فرنسية رسمية، يوجد نحو 2500 مسجدا في فرنسا، ونحو خمسة ملايين مسلم. وتتهم السلطات الفرنسية بعض هذه المساجد بنشر الفكر المتطرف، كما ان هناك رغبة سياسية في التضييق على المساجد التي ينشر فيها الفكر السلفي رغم قناعة السلطات الفرنسية أن السلفيين «مسالمين ولم يتأكد ضلوعهم في الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا» بل تعيب عليهم فقط « انكافأهم على أنفسهم ورفضهم لقيم الجمهورية الفرنسية». وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أكدت وجود نحو 89 مسجدا يديره السلفيون أو ينشر الفكر السلفي في فرنسا.