﻿توقيع صفقات أمنية ودفاعية في ختام معرض «ميليبول قطر» بنحو مئة مليون دولار

الدوحة ـ «القدس العربي»: وقعت وزارة الداخلية القطرية والجهات الأمنية في الدولة وعلى رأسها قوة الأمن الداخلي «لخويا» صفقات لاقتناء أحدث التكنولوجيات في مجال الدفاع والأمن في ختام معرض «مليبول قطر» 2016.

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعرض قبيل اختتامه وطاف في أجنحته المختلفة ووقف على حجم التطور الذي يشهده واستمع لشروحات من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات القطرية التي عرضت أبرز التكنولوجيات التي طورتها في سبيل تعزيز الأمن في البلد.

ورافق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارته التفقدية للمعرض رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وعدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء الوفود المشاركة.

كما استمع الحاضرون إلى شرح عن أبرز الابتكارات الحديثة لاسيما في مجال حماية المواقع الصناعية والحيوية، والوقاية من الهجمات، والدفاع المدني ومكافحة الجريمة، وأمن النقل والاتصالات والمعلومات وغيرها.

وأسدل الستار عن فعاليات المعرض الذي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لأنظمة الأمن الداخلي (ميليبول قطر2016 ) في نسخته الحادية عشرة، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات التي استمرت ثلاثة أيام وسط مشاركة عالمية واسعة. وأكد العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة «ميليبول قطر» خلال المؤتمر الصحافي الختامي نجاح الدورة الحادية عشرة من الميليبول وفق ما هو متوقع ومأمول وقال «إن هذا النجاح يعود إلى جهود كافة الشركاء من الشركات الداعمة او العارضة».

وأضاف أن هذا النجاح تمثل في المساحة الكبيرة التي شغلتها هذه الدورة من المعرض والتي بلغت 7700 متر مربع وبمشاركة أكثر من 230 شركة من 35 دولة قدمت خلالها الشركات أحدث ما أنتجته من أجهزة ومعدات في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني.

وتوقع العميد فهد آل ثاني أن تشهد النسخة المقبلة في العام 2018 مشاركة أكبر من قبل الشركات العالمية بعد أن تم دمج معرض الدفاع المدني مع الميليبول اعتبارا من النسخة المقبلة الثانية عشرة.

ووفقا للإحصاءات التي عرضتها موريال كفنتاريس مديرة معارض الميليبول خلال المؤتمر الصحافي فإن نسخة قطر استقبلت 6538 زائرا من 103 دول، وحظيت بتغطية صحافية شارك فيها 182 صحافيا وإعلاميا من دول مختلفة حول العالم. وأشارت إلى أن المعرض ضم خمسة أجنحة دولية لكل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا، إلى جانب مشاركة دول جديدة هي الجزائر وأوغندا ولتوانيا وقبرص ولكسمبورغ وباكستان والأردن فضلا عن حضور فاعل وكبير للشركات المحلية التي وصل عددها إلى 54 شركة من قطر، و27 عارضا من فرنسا.

ووصل عدد الوفود الرسمية الزائرة للمعرض هذا العام إلى 246 وفدا يمثلون 35 دولة بنسبة زيادة بلغت 68 بالمائة عن النسخة العاشرة 2014.

وبلغ عدد الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية 11 صفقة بقيمة زادت عن 260 مليون ريال قطري. وأعلنت السيدة كفنتاريس أن معرض «ميليبول قطر» في نسخته 12 سيعقد في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018، وهي النسخة التي ستشهد انضمام معرض الدفاع المدني إلى الميليبول.

ويعد ميليبول قطر الذي ينظم كل عامين بالتناوب بين باريس والدوحة المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يعرض أحدث ما أنتجته الشركات العالمية في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. ونجح الميليبول على مدى سنوات في أن يصبح منصة رئيسة لمتطلبات الأمن الداخلي بمنطقة الشرق الأوسط التي أصبحت إحدى أنشط أسواق العالم في هذا المجال.

وسلط المعرض هذا العام الضوء على أحدث التقنيات المتطورة على صعيد المنتجات والخدمات على حد سواء، لاسيما في مجالات حماية المواقع الصناعية والحيوية، والوقاية من الهجمات، والدفاع المدني، ومكافحة الجريمة، وأمن النقل والاتصالات والمعلومات، وأنظمة التتبع والتوثيق والمراقبة وأمن الشركات وإدارة الأزمات، وغيرها.