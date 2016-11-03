﻿بن كيران : التحقيق في مقتل بائع السمك سيذهب الى أبعد مدى وسيتم محاسبة كل من له علاقة بما جرى

الرباط – «القدس العربي» : أكد كل من رئيس الحكومة المغربية المكلف ووزير داخليته أن التحقيق في مقتل بائع سمك في مدينة الحسيمة بطحنه في شاحنة أزبال سيذهب إلى أبعد مدى وستتم محاسبة كل من له علاقة بالحادثة، في وقت تتواصل الدعوات إلى استمرار الاحتجاجات وتنظيم المسيرات وتتهم السلطات أطرافا سياسية تستغل الحادث لإثارة الفتنة.

وقالَ عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية المكلف، صباح أمس الخميس خلال نشاط لوزارة العدل إنَّ المتسبّين في ما جرى سينالون جزاءهم و»الذين وقعوا في المخالفة سيؤدّون الثمن» ووصف التحقيق بـ«التحقيق الجادّ» في مقتل محسن فكري، وقال إن أسرة الفقيد «تعاملتْ بحس عالٍ من المسؤولية مع الحادث المؤسف».

وأثار مقتل محسن فكري «شهيد الحكرة»، كما أطلق عليه في المغرب، وكيفية مقتله مطحونا في آلة شاحنة الأزبال، احتجاجات واسعة في المغرب، وخرج عشرات الآلاف في عدد من المدن المغربية يطالبون بمعاقبة المسؤولين الحقيقيين.

وأجرت النيابة العامة تحقيقا مع 11 موظفا أو مسؤولا في المدينة وأكد بن كيران أنه يجب «ألا يتمّ ظُلم أيّ بريء، وفي الوقت نفسه لا بدّ من تطبيق القانون، وأنْ تكون هناك عبرة في المستقبل حتّى لا تتكرر مثل هذه الأمور».

وبعثت وزارة العدل والحريات لـ«القدس العربي» نسخة من الرسالة التي بعثها الوزير مصطفى الرميد إلى وزير الداخلية محمد حصاد ردا على مراسلة وزير الداخلية لوزير العدل والحريات، بفتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث، نظرا لعلاقة ما يجري في المنطقة له علاقة بمقتل محسن فكري. وأكد الرميد أنه طلب من الوكيل العام للملك (النائب العام) بمقتضى كتابي مواصلة البحث في الموضوع لتحديد كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك بالحسيمة، خلافا للمقتضيات القانونية. وقال الوزير الرميد، في مراسلته لوزير الداخلية، إنه طالب الوكيل العام بالتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيد السمك أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد.

وأوضح أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة كان قد أعلن في بلاغه الصادر يوم فاتح تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بشأن إحالة بعض الأشخاص على قاضي التحقيق في الملف المتعلق بوفاة الضحية محسن فكري، أن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري وترتيب الآثار القانونية عليها.

وقال وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، «إن كل من تبث تورطه في مقتل محسن فكري سيعاقب طبقا للقانون، وأن المتابعة ستطال كل من له علاقة بالملف دون استثناء» وأن ”كل شخص تبث في المحاضر هو الآن متابع وسنحرص على تطبيق القانون في نطاق احترام كرامة المواطن”.

وأكد في تصريحات له صباح امس الخميس على هامش حفل انطلاق الأبواب المفتوحة في مقر وزارة العدل والحريات «إن التحقيق جار في القضية وفق التعليمات الملكية السامية، وأن نزاهة التحقيق أمر مفروغ منه».

وشدد الوزير المغربي على «أنّ كلّ شخص ثبُت، في المحاضر، أنه متورّط في حادث مقتل محسن فكري فهو الآن متابع»، وأنَّ الشرطة حين أوقفت سيارة فكري لحجز الأسماك التي استخرجها من الميناء، أعلمتْ وكيل الملك، «فأخبر الشرطة بأنّ مندوب الصيد هو الذي يتعيّن أن يقوم بالإجراءات، وداكشي (هذا) اللي وقع».

وأضاف أنَّ ما جرى بعد ذلك فُتحَ فيه تحقيق، وأنجزتْ على ضوئه محاضر «يمكنكم الاطلاع عليها أثناء المحاكمة»، حيث أنَّ التعليمات التي أعطاها الملك (محمد السادس) بفتح تحقيق في الموضوع تمنح كلّ الضمانات لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتورّطين، وأن ضمانات إنفاذ القانون في هذه القضية، «أمر مفروغ منه وليس فيه نقاش». وحول استمرار الاحتجاجات قال حصاد إن «الشريحة الوحيدة التي تدعو إلى المظاهرات أنتم تعرفونها. إنها جهات معروفة دأبت على الدعوة إلى الاحتجاج كل مرة، الجهات نفسها والأشخاص نفسهم…. المواطنون واعون.. خرجوا في تظاهرات سلمية للمطالبة بالتحقيق وبالحقيقة، والملك أعطى تعليماته استجابة لهذه المطالب، واللي دارْ (عمل) شي حاجة راهْ مُتابع الآن».

وتتهم السلطات حزب النهج الديمقراطي (اليساري الراديكالية) جماعة العدل والإحسان أقوى التيارات المغربية ذات المرجعية الإسلامية (شبه محظورة) بإثارة الفتنة من خلال تصعيدها للاحتجاجات. وأدان حزب النهج الديمقراطي، وصف الاحتجاجات التضامنية بالفتنة، وقال إن جميع هذه الاحتجاجات مرت في أجواء جد سليمة ومنظمة رغم الغياب التام لأعوان السلطة.

وأكد بلاغ للحزب أن سبب الفتنة في سوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها من البلدان، هي «الإمبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة الرجعية في المنطقة، وعلى رأسها العربية السعودية، التي تورط النظام المغربي تحت قيادتها في حرب عدوانية دمرت اليمن وجوعت شعبه، وأن القمع والاستبداد والنهب والفساد الذي ترعاه ما وصفها بـ«المافيا المخزنية» هو عين الفتنة. ودعا النهج الديمقراطي أنصاره في مختلف القطاعات والواجهات إلى التحلي باليقظة والمبادرة الخلاقة والتفاعل السريع مع الأحداث، وإلى الانخراط بقوة وبروح وحدوية في جميع الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بقضية «محسن فكري».

وشدد على وحدة سائر القوى الحية لبناء جبهة ميدانية واسعة ضد «المخزن» وعلى وحدة القوى الديمقراطية، وخاصة مكونات «فيدرالية اليسار الديمقراطي» من أجل الجبهة الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذه الجبهة تعتبر شرطا ضروريا لخلاص شعبنا من الحكرة ودحر المخزن».

وعبر الحزب عن اعتزازه بالهبة الشعبية الواسعة التي جسدتها احتجاجات 30 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي بخروج المغاربة في العشرات من المدن والقرى وفي أوروبا الغربية (حوالي 50 منطقة) في وقفات ومسيرات احتجاجية سلمية، ونثمن مشاركة كل القوى الحية السياسية والاجتماعية في هذه الأشكال النضالية. واعتبر أن هذه الهبة تنهل من روح حركة «20 فبراير» من حيث الشعارات والجرأة والتحدي ورقي الوعي السياسي الذي يكثفه الطموح لتحقيق مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة والحرية والمساواة للجميع، ومن حيث رد الاعتبار للاحتجاج في الشارع باعتباره الأسلوب والخيار الأساسي لإنجاز التغيير المنشود».

وحذر الحزب من «مناورات المخزن الذي يرغب في طي الصفحة عن طريق تقديم أكباش فداء»، وقال إن المسألة الجوهرية المطروحة هي طموح الشعب المغربي إلى التخلص من الاستبداد والفساد وبالتالي من «المخزن».