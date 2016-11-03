﻿اقتحام سجن طرطوس بسبب استعصاء للمعتقلين… وأنباء عن وجود سليمان هلال الأسد داخل السجن

ريف اللاذقية ـ «القدس العربي»: تواردت أنباء عن اقتحام سجن طرطوس المركزي أواخر الشهر الماضي، من قبل قوات النظام السوري بحضور وزير الداخلية «محمد الشعار» عقب استعصاء قام به السجناء السياسيون فيه، بعد إشعارات بتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد منهم، وسط أنباء عن تواجد سليمان هلال الأسد داخل السجن الجنائي بتهمة قتل أحد ضباط الجيش السوري في مدينة اللاذقية.

وقال مسؤول «الهيئة السورية لفك الأسرى» فهد الموسى، إن: السجن يحوي أكثر من 247 معتقلا سياسيا هم من قاموا بالاستعصاء، بعيد إشعارات بتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد منهم، مشيرا إلى تواجد شبكة تربط بين السجون السورية، وتتم المتابعة الدقيقة لتفاصل حياة السجناء عبر جوالات يتم تهريبها إلى داخل هذه السجون من خلال رشوة الحراس.

كما بين مسؤول الرابطة، أن قوات النظام قامت بقطع الاتصالات عن السجن ومحيطه بغية إحكام السيطرة عليه، موضحا أن السجن يضم 70 سجينا من مدينة بانياس، والعديد من السجناء القادمين من سجن عدرا، وجميع المتهمين الذين حوكموا وفق ما يسمى قانون «الإرهاب» أو محكمة الإرهاب.

ويشير ناشطون من مدينة بانياس، إلى أن السجن يختلف عن باقي السجون بسبب التركيبة الطائفية داخل السجن، حيث لا يوجد أي معتقل سياسي من الطائفة العلوية في الجناح الذي ينفذ الاستعصاء، بينما أغلب المحكومين في قسم الجنايات والجنح من أبناء الطائفة العلوية ومن بينهم «سليمان هلال الأسد». ويتخوف أهالي المعتقلين من مساندة السجناء في هذا القسم لقوات الأمن المقتحمة للقضاء على الاستعصاء، الأمر الذي من شأنه أن يعرض السجناء إلى أقسى العقوبات.

وأكد سجين سابق من مدينة بانياس «م.ف» لـ»القدس العربي»، أن السجناء في الشق السياسي يتعرضون للظلم والإهانة والابتزاز من قبل الحراس بشكل مستمر عندما يريد أهاليهم زيارتهم، ومن المحتمل أن يكون ذلك أحد أسباب الاستعصاء الحاصل.

وأصدرت «الرابطة السورية لفك الأسرى» بيانا تؤكد فيه قيام قوات النظام صباح يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي باقتحام السجن، حيث قام قائد شرطة محافظة طرطوس بالتعاون مع معاون وزير الداخلية بتهدئة المعتقلين والسجناء ووعدوهم بالنظر بمطالبهم بإرجاعهم إلى سجون محافظاتهم، وإجراء محاكمات عادلة لهم وإخلاء سبيلهم، حيث قبل المعتقلون بالتهدئة وأبقوا أبواب الغرف والأجنحة مفتوحة، وبذلك أنهوا الاستعصاء مع تطمينات بالنظر بمطالبهم ومعاملتهم معاملة حسنة.

لكن البيان أشار إلى أن المعتقلين والسجناء تفاجأوا بقوات النظام السوري تقتحم السجن باستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الجيش والمخابرات، حيث انقطعت كل أنواع الاتصالات والتواصل مع المعتقلين والسجناء داخل السجن، وبالتالي فإن حياة 247 معتقلا مهددة بالقتل والتعذيب داخل السجن، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

تؤكد الهيئة أنها على اتصال مباشر مع أصدقاء المعتقلين وأهاليهم للحصول على مزيد من المعلومات، وتشير إلى سيناريوهات مخيفة قد أدت لذلك، أحدها قيام النظام السوري باستجرار المعتقلين للقيام بالتمرد حتى يتم التضييق عليهم وتصفية بعض المعتقلين المهمين منهم، وهناك تخوف من أن يكون المستفيد من الاستعصاء السجين سليمان الأسد الموقوف جنائياً في سجن طرطوس لتسوية وضعه إدارياً بالتعاون مع النظام السوري، مشيرة إلى أنها لا زالت تنتظر جمع المزيد من المعلومات لتضح الصورة أكثـر.

ويقول ناشطون، إن: معظم السجون السورية تحوي أقساما تخص المعارضين السياسيين، الذين صدرت بحقهم أحكام تصل لعشرات السنين، بتهم أبرزها النيل من هيبية الدولة، وحمل السلاح ضدها، وتهم أخرى ترتبط بالإرهاب، وأكبر السجون في سوريا هو سجن صيدنايا الذي يضم السجناء من الضباط العسكريين المناوئين للأسد والسجناء الإسلاميين وسجن عدرا الذي يحوي السجناء المدنيين المعارضين، وسجن تدمر الذي دمره تنظيم «الدولة» منتصف العام الماضي.