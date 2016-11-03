﻿مؤتمر للشركات الناشئة من أجل تعزيز النمو في لبنان

بيروت – رويترز: عُقد المؤتمر الدولي حول الشركات الناشئة في نسخته الثالثة في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 80 شركة ناشئة ومستثمرين يبحثون عن فرص لتشغيل أموالهم.

ويستمر المؤتمر، الذي نظمه بنك لبنان المركزي، ثلاثة أيام. واشترك أكثر من 20 ألف شخص في المؤتمر هذا العام، حيث يمكنهم التفاعل مع المقاولين والمتخصصين.

وقال رياض سلامة، حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي «تجمعنا للعام الثالث يؤكد الاهتمام لدينا جميعا ببناء قطاع اقتصادي قائم على المعرفة.. قطاع سيلعب دورا رئيسيا في اقتصاد لبنان ومستقبله.»

وقالت ماريان حويك، مديرة المكتب التنفيذي في المصرف المركزي، ان تزايد الفرص في قطاع التكنولوجيا سوف يقضي على معدلات الهجرة العالية في البلاد.

وأضافت ان قطاع التكنولوجيا والقطاع الرقمي من أهم الأركان الأساسية لمستقبل لبنان، خاصة وأن البلاد تمتلك كل الموارد البشرية وكل القدرات على المنافسة في الخارج وتوفير وظائف كي لا يهرب الشباب إلى الخارج بحثا عن عمل وفرص أفضل للتقدم.

وكان توني فاضل مؤسس شركة «نيست» بين المتحدثين. وقال «لم أحضر إلى هنا لكي أتحدث فحسب اليوم.. جئت إلى هنا لكي أعثر أيضا على مشاريع ناشئة عظيمة للمساعدة.. لأن بإمكاني أن أراها.. وأحس بها.. ستكون هناك بعض الشركات العظيمة هنا.»

ومن بين الشركات الناشئة المشاركة في المؤتمر شركة «سكويرل»، وهي شركة تطبيقات هواتف محمولة تقدم للمستخدمين منتجات في مختلف أنحاء البلاد.

وقال أحد مؤسسيها ويدعى كارل أبو زيد ان الهدف من مشاركة شركته هو لإظهار ما تستطيع القيام به، والتعرف على مستثمرين يبحثون عن مسروعات قابلة للتطور وتحقيق أرباح لاستثماراتهم.

كما حضر مختصون دوليون. ومن بين هؤلاء شركة «موغي» التي تعد بتقديم رعاية أفضل للقطط وجهاز لتعقبها.

وقالت فاسانث بهاراتي، من شركة «موغي» ومقرها في مدريد «إنه مؤتمر جيد جدا بالنسبة لنا فيما بتعلق بالتكنولوجيا ونريد أن ننشر المعرفة عن موغي…»

وقال جورج عواد، مدير الخدمات المصرفية للأفراد في بنك بيروت، ان البنوك سيكون لها دور مهم في المساعدة في نمو هذا القطاع