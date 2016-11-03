﻿صعود النفط مع تراجع مخاوف المتعاملين بشأن تخمة المعروض

لندن – رويترز: صعد النفط في العقود الآجلة أمس الخميس بدعم أنباء عن هجوم على خط أنابيب نفط نيجيري، وضعف الدولار الأمريكي، وذلك بعد أربعة أيام من التراجع بسبب شكوك في إمكانية احتواء تخمة المعروض العالمي من النفط الخام.

وبحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بارتفاع 33 سنتا، أو 0.7 في المئة، إلى 47.19 دولار للبرميل وصعد الخام الأمريكي في العقود الآجلة 28 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 45.62 للبرميل.

وانخفض النفط في العقود الآجلة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمس الأول، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بمقدار قياسي في الأسبوع الماضي، مما فاقم الشكوك في قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على الحد من مستويات الإنتاج القياسية للنفط.

كما ووجدت الأسعار أمس دعما في مخاوف من تعثر الإمدادات بعد أن هاجم متشددون في دلتا النيجر خط أنابيب تديره شركة النفط الوطنية النيجيرية أمس الأول.

كما عزز انخفاض الدولار أسعار النفط، إذ أصبح النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للبلدان المستوردة.

وستجتمع «أوبك» يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في فيينا، للاتفاق على خفض الإنتاج بعد عامين من تخمة هائلة في المعروض العالمي وتدني الأسعار، مما أضر بميزانيات المنتجين. لكن كثيرا من المراقبين في السوق يشكون في إمكانية التوصل إلى اتفاق ملموس أو تطبيقه.